У Туреччині здивувалися заповненості готелі на вересень: попит явно змінився

Готелі Туреччини у вересні можуть бути заповнені туристами майже під зав’язку – на 90% і вище, і це нетипова картина, оскільки зазвичай у вересні спостерігається певна перерва у попиті. Таку статистику озвучив турецьким ЗМІ Корхан Алшан, генеральний директор одного з найлюксовіших готельних ланцюжків у Туреччині Nirvana Hotels. Загалом готельєр фіксує практично повне завантаження весь сезон, і розраховує, що тренд триватиме щонайменше до жовтня включно.

«У липні наші готелі були завантажені на рівні 90–95% майже у всіх регіонах Анталії, у серпні ці цифри досягли 92–97%. Зазвичай із відкриттям шкіл у вересні спостерігається перерва у попиті, але цього року ми бачимо серйозний рівень бронювання навіть у вересні. Великі туроператори зараз продають більше половини пропозицій на вересень. У результаті вже зараз можна сказати, що вересень заповнений приблизно 70-80%. А загалом можна розраховувати, що і у вересні завантаження готелів легко перевищить 90 відсотків», – розповів Алшан.

Отельєр також додав, що відпочинок у вересні-початку жовтня класичні «пляжні» туристи обирають із двох міркувань. По-перше, ціновим, тому що до кінця сезону ціни все ж таки починають падати. По-друге, кліматичним спадає сильна спека.

За його словами, є шанси на непогану заповнюваність і на жовтень-листопад, проте склад туристів швидше за все зміниться. У Туреччині серйозно розраховують на MICE-туризм, який також пережив спад у зв’язку з пандемією і тепер відчуває сильний відкладений попит. Також у жовтні-листопаді планується «зліт» спортивного туризму.