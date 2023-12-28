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У Туреччині збільшиться кількість безкоштовних пляжів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині збільшиться кількість безкоштовних пляжів

У Туреччині 2024 року планують збільшити кількість безкоштовних пляжів. Про це заявив голова Мінтуризму та культури Мехмет Нурі Ерсой.

За його словами, цей захід спрямований на підвищення якості життя населення та залучення більшої кількості туристів.

Міністр розповів про результати ініціативи «безкоштовний 5-зірковий громадський пляж», яку було запущено у 2019 році: за п’ять років було реалізовано 15 проєктів у різних регіонах країни. Мережа громадських пляжів продовжуватиме розширюватися з кожним роком.

2024 року очікується відкриття ще шести громадських пляжів — у Манавгаті, Кемері, Бодрумі, Чешмі, Адані та Гіресуні.

Іншим пріоритетним завданням міністерства залишається охорона історичної та культурної спадщини Анатолії: на даний час у Туреччині реалізується близько 500 археологічних проєктів на рік, і до 2026 року ця кількість зросте до 800.

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