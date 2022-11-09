У Туреччині заявили, що туристам буде важко знайти собі ліжко в готелі

Наступного сезону туристам у Туреччині буде важко знайти собі ліжко, щоб зупинитися на нічліг, т.к. влада країни повідомила про «дуже хороші сигнали» на 2023 рік, пов’язані з величезним турпотоком у майбутньому.

Так, Онур Озер, генеральний директор з операцій одного з туроператорів Meeting Point Turkey, який, привозить до Туреччини найбільшу кількість європейських туристів, згідно з Turizmajansi повідомив, що сезон 2022 року виявився вищим за очікуване завдяки швидкому зростанню британського ринку.

«У нас, як у сектора, були погані часи через пандемію, що настала після такого приголомшливого сезону, як 2019 рік. Під час пандемії ми як компанія впали з 1 мільйона пасажирів до 350 тисяч, майже до нуля. Хоча 2021 року ми подвоїли наші показники до 650 тисяч пасажирів, це все одно не можна було вважати успіхом. Наприкінці 2021 року спалахнула війна Україні. Раптом ми знову стали песимістами. Але, незважаючи на це, ми добре розпочали сезон. Мобільність почалася з приходом британців. У 2022 році був добрий сезон. Зокрема, липень та серпень пройшли на повну потужність. Ми відстали від 2019 року на 15%, але до кінця цього року ми досягнемо показників 2019 року. Ми отримуємо дуже добрі сигнали на 2023 рік. Наступного сезону туристам буде важко знайти собі ліжко», – повідомив він.

Нагадаємо, у 2021 році іноземний турпотік до Туреччини досяг показника трохи більше 30 млн туристичних прибутків, що на 42% нижче, ніж у 2019 році, але вдвічі більше ніж у ковідному 2020-му. За даними міністерства культури та туризму Туреччини, за перші 6 місяців 2022 року країну відвідало 16 365 080 мандрівників.