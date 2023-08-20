У Туреччині заявили, що на її чорноморське узбережжя масово поїхали іноземні туристи

Іноземні туристи масово почали обирати для відпочинку Чорноморський регіон Туреччини, який раніше розвивався переважно в промисловості, а не в туризмі. Сьогодні напрямок переживає бурхливий розвиток і стає новим фаворитом, щоправда, у іноземних туристів, переважно країн Близького Сходу. Це зростання туристичної активності в регіоні підтвердилося даними турецького видання Hurriyet.

За даними, зростання туристичної популярності пов’язане з тим, що міста цього регіону приєдналися до клубу туристичних центрів. Це дає Туреччині можливість запропонувати більше варіантів іноземним відпочиваючим, розширюючи їхній вибір при плануванні відпустки.

Особливу увагу привертає провінція Трабзон, де туристична активність швидко зростає. Наприклад, минулого року там відпочили понад 515 000 туристів, з яких 222 000 — іноземні гості. Щодо поточного року, то вже за перші сім місяців цей показник зріс до 737 000 туристів.

Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу підкреслив, що Чорне море, завдяки своїй природній красі, високогірним регіонам та великому морському узбережжю, стає все більш значущим як туристичний центр. “Це також відкриває нові перспективи для місцевої економіки”, – вважає чиновник.

Але там де зростає турпотік, потрібний сучасний аеропорт, здатний його обслуговувати. Такого в Трабзоні поки немає, але є застарілий, який переважно приймає внутрішніх, а не іноземних відпочиваючих. В даний час він займає сьоме місце за завантаженістю на внутрішніх маршрутах і десяте місце за кількістю іноземних пасажирів у Туреччині.

Тим часом кількість мандрівників у чорноморському місті зростає. Наприклад, міністр Уралоглу зазначив, що 30 червня цей аеропорт обслужив рекордну кількість пасажирських авіалайнерів. Цього літа в аеропорту Трабзона приземлилося близько 4.000 літаків з Німеччини, Азербайджану, ОАЕ, Бахрейну, Іраку, Катару, Ізраїлю, Кувейту, Саудівської Аравії, Оману та Йорданії. Інформацію підтвердив віце-президент Федерації турецьких готельєрів (TÜROFED) Мурат Токташ.

Ковід та переповненість Анталії підштовхнули туризм

Північне узбережжя Туреччини почало залучати туристів після пандемії COVID-19. Такий висновок зробив Волкан Кантарчі, представник Чорноморського регіону в Асоціації турецьких туристичних агенцій (TÜRSAB). «Раніше ми не бачили такого сильного інтересу до регіону, — констатитував чиновник і додав, що центр міста та високогір’я навколо Трабзона переповнені туристами 3-4 місяці на рік, що позитивно впливає на місцеву економіку. — У міру того, як прибуває все більше туристів, ресторани, готелі та сувенірні крамниці розширюють свій бізнес, щоб задовольнити попит».

Проте Кантарча має побоювання, що ситуація може вийти з-під контролю і «Трабзон може перетворитися на другу Анталію». «Нам треба діяти з певною обережністю. Місткість об’єктів розміщення має збільшитись, і на цих об’єктах має проводитися більше перевірок», — додав експерт.

Більшість туристів їдуть до Трабзона через маркетингові стратегії, зазначив він. «Однією з причин цього є те, що до міста є прямі рейси із зарубіжних країн. Попит довгий час перевищував пропозицію… Місцева індустрія туризму не впоралася з цією ситуацією належним чином. Це було досить неконтрольоване зростання туристичної активності», – сказав він.

Токташ запропонував також просувати провінції у Центрально-Чорноморському регіоні та спрямовувати більше міжнародних рейсів у ці міста. Існує величезний попит на ці провінції, але туристи не можуть мандрувати туди, оскільки в ці пункти призначення не вистачає рейсів, сказав Токташ. “Якщо туристична діяльність залишається обмеженою Трабзоном, ця ситуація не може бути стійкою”, – підкреслив фахівець.

У минулому Чорноморський регіон Туреччини був важливим центром промисловості. Цей регіон відомий видобутком вугілля, сільським господарством та лісозаготівлею. А такі міста, як Самсун, Трабзон та Різе, відігравали ключову роль у розвитку цих секторів. Видобуток вугілля та деревообробка були важливими джерелами прибутку для місцевих жителів.

Але з часом турецьке Чорномор’я почало змішати акцент із промисловості на туризм. Ця еволюція стала можливою завдяки унікальним природним та культурним ресурсам регіону. Водоспади, гори, красиві пляжі та багата культурна спадщина приваблюють туристів з усього світу. Крім того, на Північному узбережжі країни влітку не такий спекотний клімат, як в Анталії.

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