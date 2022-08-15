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ТуреччинаТуризм

У Туреччині закрили дефіцит російських туристів: їм знайдено альтернативу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині закрили дефіцит російських туристів: їм знайдено альтернативу

Німецькі туристи, переважно турецького походження, а також туристи з інших країн Європи та арабських країн заповнили «туристичний розрив» принаймні в одному туристичному регіоні Туреччини. Про це заявив Кафер Думлупинар, президент Платформи Спілки торговців Манавгату.

«Заповнюваність готелів у нашому регіоні складає 99%. Основне завантаження забезпечують експатріанти (тобто громадяни Туреччини, які тимчасово або постійно перебувають за межами країни), які проживають у Німеччині та європейських країнах, а також громадяни арабських країн», – заявив він.

Експерт також додав, що кількість туристів «примушує місцевих торговців посміхатися», хоча емігранти та громадяни арабських країн дуже жорстко торгуються при купівлі продуктів. Причина проста: «У нашому регіоні ми скоротили провал, спричинений спадом кількості українських та російських туристів німецькими та європейськими туристами», – повідомив Думлупинар.

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