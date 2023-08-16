У Туреччині закликали розібратися з «понаїхавшими» росіянами

Розібратися з росіянами, що «понаїхали», нелегально здають будинки на курортах своїм співвітчизникам, закликали в Туреччині. У «зоні ризику» майже всі курорти — як запевняє турецьке видання Прес Секретар, росіяни купили та орендували будинки в Анталії та оселилися у прибережних районах міста, таких як Коньяалти, Лара, Кемер та Аланья, отримавши посвідку на проживання. При цьому мало того, що через них зросли ціни на нерухомість, вони активно здають свої будинки співвітчизникам, на чому наживаються та «ламають бізнес» готелям.

Як заявив голова Торгової палати, Союзу палат торговців і ремісників Анталії (AESOB) Адліхан Дере, «понаїхавші» свою «підривну діяльність» ведуть так. «Росіяни можуть отримати громадянство в обмін на інвестиції у розмірі 250 тисяч доларів. У результаті будинки, які зазвичай не коштували б 100 тисяч доларів, збільшились до 250 тисяч доларів і ціни злетіли до небес. У результаті, жителі Анталії, і державні службовці або працівники приватного сектору, які працюють в Анталії, більше не мають змоги купити будинок», – поскаржився він.

При цьому після покупки нерухомість починає ще й працювати на тих, що «понаїхали», здаючись в оренду і подобово, і помісячно. “Вони заробляють нечесні гроші, здаючи в оренду будинок, який вони купили, щоб неофіційно отримати громадянство”, – заявив турецький експерт. У результаті вже помітна серйозна різниця між кількістю туристів, які в’їжджають до Анталії з аеропорту, та кількістю туристів, які мешкають у готелях. Причому, за словами турецького експерта, нерідко росіяни здають свої будинки 12 місяців на рік і заробляють серйозні гроші.

«Будинки, куплені та орендовані іноземцями, мають бути зареєстровані. І щодо них має вестись перевірка щодо нелегального бізнесу», – додав пан Дере. Однак, за його словами, «у регіонах, де зосереджені росіяни, навіть керівники дільниць та чиновники росіяни» і зробити це не так просто.

Нагадаємо, втім, що не лише росіяни займаються цим бізнесом. «Поки ми думали, що зараз заробимо на них гроші, вони почали робити самі гроші», – так обурені турецькі готельєри прокоментували ситуацію зі здаванням іноземцями своїх будинків у Туреччині в оренду іншим туристам ще на одному курорті. Йдеться про курорт Бурса, популярний у туристів з арабських країн.

Арабські відпочиваючі наслідували приклад російських і англійських туристів. «Це стало звичайною практикою: ті, хто приїжджає до Туреччини як туристи і купує там будинок, потім перетворюють це на комерційну діяльність і стають конкурентами готелям. Практика здачі в оренду будинків, куплених іноземцями, зараз практикується і в Бурсі, яка є одним із найпопулярніших напрямків у туристів з арабських країн», – заявляють турецькі експерти.

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