У Туреччині закликали не знижувати ціни в готелях для російських туристів та зайнятися іншими ринками

«Диверсифікувати» ринки і не знижувати ціни в готелях для російських туристів, але замість цього зайнятися іншими ринками, закликали експерти з туризму Туреччини в Аланії. Як цитує турецьке видання Turizm Ajansi, місцеві чиновники від туризму заявляють, що політика залучення туристів за рахунок зниження цін конкуруючими країнами, такими як Єгипет, Греція та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), «не має турбувати професіоналів туризму в Туреччині».

Саме з такою заявою виступив член правління Фонду сприяння туризму Аланії (ALTAV) Шюкрю Чимрін: «Ми повинні бути впевнені, ми повинні продовжувати продавати наші номери за цінами, на які вони заслуговують, не жертвуючи турецькою гостинністю. Кожна робота має свою вартість», – заявив він.

Далі турецький експерт традиційно наголосив, що витрати готелів зросли через інфляцію у світі, через зростання вартості комунальних послуг та ціни на продукти харчування. «Через конкуренцію між об’єктами та напрямками туристи можуть купувати відпочинок за нижчими цінами. На деяких ринках — і російський ринок є одним із них, наші потенційні клієнти реагують так, ніби вони вже не можуть дозволити собі відпочинок у нас. Але ми знаємо, що Туреччина залишається не найдорожчим і найдоступнішим ринком», – далі заявив пан Чимрін. Як приклад він навів європейські напрямки, такі як Італія та Іспанія — заявивши, що порівняно з ними Туреччина залишилася цілком доступною.

«Ми повинні продовжувати продавати наші номери за цінами, на які вони заслуговують, не ставлячи під загрозу саме існування турецької гостинності. Нам не слід знижувати ціни, нехай той самий Єгипет і може дати нижчу ціну», – заявив турецький експерт.

Далі він визнав, що в Росії «рубль також знецінився» і російські туристи «обережніші, коли їдуть у відпустку», після чого закликав «диверсифікувати ринки», з конкретною метою: щоб поточні ціни були прийняті. «Росія — важливий ринок, але не єдиний наш ринок», – підсумував турецький експерт.