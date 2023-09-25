У Туреччині задоволені сумою, яку туристи змушені витрачати в цій країні

“Туреччина залишила позаду свій імідж дешевої країни”, – таку заяву від турецьких експертів з туризму публікує турецька преса. Зважаючи на все, у Туреччині задоволені шокуючою сумою, яку туристи змушені витрачати в цій країні — точніше тим, що середні витрати одного туриста в Туреччині збільшилися з 800 до 1200 доларів за останні 5 років.

Такі цифри назвали на FVW Travel Talk Congress, який пройшов у Валенсії, Іспанія, де брали участь 300 експертів галузі, особливо німецької туристичної індустрії.

“Туреччина пішла новим шляхом – замість того, щоб конкурувати за допомогою дешевих цін, вона виходить на перший план на європейських ринках своєю гарантією якості та обслуговування”, – заявив Хусейн Баранер, генеральний секретар Всесвітньої асоціації туризму міст-побратимів. Вони також прогнозують, що Туреччина почала пожинати плоди цієї роботи і спрогнозували успіх у 2024 році.

При цьому на пляжному туризмі він акценту не зробив. «Завдяки збільшенню продажів культурних турів в Анатолії та новому імпульсу у сфері оздоровчого туризму ціль у 100 мільйонів туристів і 120 мільярдів доларів доходу від туризму буде досягнута не пізніше 2030 року», – запевнив експерт. А далі й додав, що середні витрати на одного туриста збільшились із 800 до 1200 доларів за останні 5 років.

“Туреччина більше не буде просуватися в Європі завдяки дешевим цінам, вона має намір пропонувати якісні послуги, кидає виклик своїм конкурентам високим рівнем обслуговування, а також досягає і підтримує у цьому відношенні несподіваний обсяг клієнтів”, – додав Баранер.

Причому, за його прогнозами, перший результат нової туристичної політики — а це «значне зростання продажів» Туреччина має відчути вже в сезоні 2024 року.