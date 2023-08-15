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У Туреччині з’явився рух, що закликає зробити пляжі доступними для всіх та звільнити їх від плати

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині з'явився рух, що закликає зробити пляжі доступними для всіх та звільнити їх від плати

На деяких турецьких курортах відбулися мирні протести, організовані місцевими жителями, які виступають за скасовування плати за відвідування приватних пляжів. Ці акції розпочалися на одному з курортів поруч із Ізміром і швидко поширилися на всю територію півострова Чешме.

Учасники мітингів стверджують, що безкоштовне користування пляжами є законним правом як громадян, так і туристів. Однак на практиці багато готелів огороджують узбережжя та дозволяють доступ тільки для своїх гостей. У цьому випадку решта охочих змушена платити, щоб потрапити на ці приватні території.

Проте, відповідно до турецького законодавства, частина пляжу має залишатися загальнодоступною та безкоштовною. Тут не допускається встановлення парасольок та шезлонгів із платою за їх використання. Представники ініціативної групи закликали уряд втрутитися у ситуацію та забезпечити контроль за дотриманням законів.

Попри наявність правових норм, експерти зазначають, що деякі місцеві готельєри продовжують порушувати ці правила. До того ж недостатній нагляд з боку контролюючих органів дозволяє подібним практикам продовжувати існувати. Це також може призводити до незаконних будівель, знищення природи та створення несприятливого середовища.

Президент Конфедерації споживачів Айдин Агаоглу нагадав, що пляжі вважаються громадськими місцями і не повинні бути обмеженими для доступу, за винятком випадків, передбачених державними чи військовими інтересами.

Варто відзначити, що на Анталійському узбережжі багато готелів дотримуються законів і не перешкоджають відвідувачам, які не є гостями. Однак деякі готелі, що орендують ділянки на березі, іноді стикаються з критикою за встановлення охоронців та стягнення плати за доступ до моря.

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