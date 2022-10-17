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У Туреччині з’явилися віртуальні аналоги екскурсій

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині з'явилися віртуальні аналоги екскурсій

Нагадаємо, що польоти на повітряній кулі – одна з традиційних пропозицій турецького регіону Каппадокія. Екскурсії починаються рано-вранці, зі сходом сонця, після чого туристи мають можливість поспостерігати за регіоном з висоти пташиного польоту. Усього задіяно близько 150 куль.

Проте загальна фінансова криза далася взнаки і на цій традиційній пропозиції. Ціни на екскурсію на кулі зросли до 220 євро. В результаті її може собі дозволити далеко не кожен турист.

Тенденція стала настільки очевидною, що багато організованих екскурсійних програм коригуються. Вони включають спостереження за кулями із землі, і навіть популярні віртуальні тури, зняті з повітряної кулі. Вони обходяться туристам лише 35 лір.

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