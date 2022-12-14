Всі розділи
ГоловнаГотеліУ Туреччині з січня стягуватимуть податок із туристів: Скільки доведеться платити
ГотеліЕкономікаТуреччина

У Туреччині з січня стягуватимуть податок із туристів: Скільки доведеться платити

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині з січня стягуватимуть податок із туристів: Скільки доведеться платити

Телеканал NTV з посиланням на повідомлення турецького урядовця Resmî Gazete пише, що в Туреччині з 1 січня стягуватимуть з туристів податок на проживання розміром 2%.

Податок доведеться платити тим, хто зупиняється в готелях, готельних комплексах, курортних селищах, мотелях, пансіонатах, кемпінгах. Під дію податку підпадають також громадські гостьові будинки, бази відпочинку та табори «за винятком нічліжок», — уточнює канал.

Від сплати збору звільняються співробітники іноземних дипломатичних місій та студенти, які розміщуються у гуртожитках, хостелах та таборах.

Раніше ми детальніше пояснювали Податок на проживання у Туреччині: Як його платитимуть туристи

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму