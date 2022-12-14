Телеканал NTV з посиланням на повідомлення турецького урядовця Resmî Gazete пише, що в Туреччині з 1 січня стягуватимуть з туристів податок на проживання розміром 2%.

Податок доведеться платити тим, хто зупиняється в готелях, готельних комплексах, курортних селищах, мотелях, пансіонатах, кемпінгах. Під дію податку підпадають також громадські гостьові будинки, бази відпочинку та табори «за винятком нічліжок», — уточнює канал.

Від сплати збору звільняються співробітники іноземних дипломатичних місій та студенти, які розміщуються у гуртожитках, хостелах та таборах.

Раніше ми детальніше пояснювали Податок на проживання у Туреччині: Як його платитимуть туристи