У Туреччині вирішили збудувати альтернативу Анталії, зробивши новий курорт головним туристичним центром Середземномор’я

Новий курорт – альтернативу Анталії – можуть створити у Туреччині. Принаймні, саме таку заяву зробив для турецьких ЗМІ голова Комісії з розвитку та реструктуризації туризму міста Хатай Омер Нізіпліоглу, який постраждав від землетрусу.

За його оцінками, цей регіон може взагалі стати головним туристичним центром Середземномор’я, щоправда, для цього необхідно «побудувати сотні готелів для пляжного туризму в регіоні між Самандагом та Арсузом». Втім, планам цілком може стати на заваді небезпечність цього узбережжя, причому не тільки сейсмічна.

«Було б надто оптимістично говорити про туризм прямо зараз. Однак якщо вже зараз розпочинати стартові дослідження та інвестиції, у майбутній період можуть бути створені великі можливості для туризму», – заявив пан Нізіпліоглу. Так він зазначив на заяву міністра культури і туризму Мехмета Нурі Ерсоя з приводу зусиль, здійснених для відновлення Хатаю після лютневого землетрусу.

«Хатай може стати туристичним центром Середземномор’я. Наша мета, щоб Хатай перетворився на середземноморське туристичне місто — для цього необхідно відкрити море між Самандагом та Арсузом для туризму, збудувавши сотні готелів та відкривши торгові вулиці», – заявив місцевий чиновник. Окрім пляжу, провінція може запропонувати туристам багато визначних пам’яток — це і церква Святого Петра, «яка є найважливішою церквою після Єрусалиму», на думку чиновників, та інші пам’ятники.

Проте планам «планомірного розвитку туризму» можуть стати на заваді відразу кілька обставин.

Територія Хатаю з погляду туризму не відрізняється безпекою. І проблема тут не лише у сейсмообезпеці. Але й у тому, що провінція знаходиться поруч із сирійським кордоном. І не просто із сирійським кордоном — досить сказати, що «відоме» місто Ідліб знаходиться від столиці провінції всього за 50 км по прямій через перевал…