У Туреччині вирішили селити до готелів з українцями та поляками російських туристів

Російські туристи в середньому свідомі та приїжджають «відпочивати, а не бешкетувати». Так турецька сторона пояснила свою відмову від ідеї проводити примусову сегрегацію туристів із Росії від туристів із України та Польщі, розселяючи їх у різні готелі. Про це в інтерв’ю ТАРС розповів російський посол у Туреччині Олексій Єрхов.

«За деякими даними, перед початком нинішнього сезону турецьким бізнесом зважувалася доцільність запровадити якусь “сегрегацію” по готелях, але таку опцію було вирішено не вводити в практику. По-перше, за минулий сезон було зафіксовано не так вже й багато інцидентів, по-друге, розрахунок йде на свідомість туристів, які приїжджають сюди все ж таки відпочивати, а не бешкетувати», – пояснив “дипломат” в інтерв’ю.

Однак він зазначив, що періодично у соцмережах спливає інформація про конфлікти на національному ґрунті. Нагадаємо, що їх активно “хейтять”, польські туристи.

«Струс повітря в інтернеті, хай навіть з великою кількістю лайків, захистити ваші права не допоможе. Якщо сталося щось протиправне щодо вас, негайно звертайтеся до правоохоронних органів та генерального консульства за телефоном, який у вас має бути», – пояснив Єрхов. Він також закликав російських туристів «поводитись гідно, не піддаватися на провокації, не опускатися до хуліганства».