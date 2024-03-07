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У Туреччині втретє за рік дорожчають квитки на визначні пам’ятки для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині втретє за рік дорожчають квитки на визначні пам'ятки для туристів
Photo by MURAD TURNA on Unsplash

Туреччина стає ще дорожчою для туристів. Влада країни знову вирішила підняти ціни на квитки до музеїв та історичних пам’яток – втретє за рік.

Президент туристичної групи міської ради Анталії та генеральний директор NBK Toursitk Реджеп Явуз заявив, що ціни на квитки для іноземних відвідувачів встановили новий рекорд.

З 1 квітня 2023 року вони збільшилися в 1,5–2 рази. Наприклад, тепер за відвідування Ефесу турист має заплатити близько 40 євро, хоча раніше вхідний квиток коштував би йому 20 євро. Квиток на руїни Памуккале за аналогічний період подорожчав з 20 до 30 євро, а вхід на Галатську вежу — з 17 до 30 євро.

За відвідування руїн Трої туристові тепер доведеться заплатити 27 євро замість 10 євро. Квитки до палацу Топкапи, Гарем та Агіа Ірини коштуватимуть мандрівникові 45 євро з доплатою. Відвідування руїн Герем подорожчало з 15 до 20 євро.

Варто відзначити, що всі ціни тепер у євро і вони можуть змінюватись в залежності від курсу ліри. Найдешевше подорожувати можна буде лише з туристичними групами, для яких діє на вхід знижка у розмірі 20 відсотків. Нові музейні збори діють із 1 березня 2024-го.

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