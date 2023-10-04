У Туреччині всіх туристів вигнали з готелю і опечатали його

Неприємна подія довелося пережити туристам, які відпочивають у Туреччині в 5-зірковому готелі City Point Hotel в районі Дідім міста Айдин. Усіх туристів, в тому числі і українських раптово вигнали з готелю та опечатали. Причина, як повідомляє турецька преса, у тому, що власник готелю не мав ліцензії, а місцева влада навідріз відмовилася її йому видавати. Однак, як заявив ЗМІ обурений готельєр, з поліцейським штурмом і виселенням туристів тут зіткнулися вперше — і це безсумнівно завдасть іміджевої шкоди курорту. Тим більше в готелі цей час жили не тільки туристи, а й турагенти, які приїхали в рекламний тур.

ЗМІ повідомляють наступні подробиці: готель, раніше відомий як Maril Resort, перейшов з рук в руки на початку минулого року і почав працювати під новою назвою 6 квітня 2023 року. Його новий власник Деніз Акташ, який орендував готель на 10 років із правом викупу, запевнив, що ліцензію вони мали найближчим часом отримати. Причому в процесі він тричі зустрічався з мером Дідіма Ахметом Денізом Атабаєм щодо процесу ліцензування готелю — але той гальмував зустрічі, говорячи щось на кшталт: «Побачимо, розберемося». При цьому він додав, що рідня мера також володіє агенцією та привозить туристів з-за кордону.

«Ми подали заявку на отримання ліцензії до муніципалітету Дідім у травні, але муніципалітет негайно відхилив її. Муніципалітет направив повідомлення про процес опечатування після ухвалення рішення. Ми подали апеляцію до 2-го адміністративного суду Айдина проти цього повідомлення. Суд вирішив призупинити виконання процедури опечатування», – додав готельєр. Він також зазначив, що намагався домогтися видачі ліцензії через Міністерство навколишнього середовища та урбанізації, яке уповноважено видавати ліцензії комерційним підприємствам, але й воно запросило думку муніципалітету Дідім. Все це сталося ще 8 серпня в рамках офіційної процедури, але муніципалітет не відповів на лист міністерства аж до дати опечатування. Також, за його словами, губернатор провінції Айдин також направив листа до муніципалітету минулого тижня і попросив відповісти на лист до 6 жовтня. «Однак муніципалітет наполягав на тому, щоби не відповідати. Незважаючи на те, що у нас є документ про реєстрацію будівлі, у праві власності він записаний як 12-поверховий готель, басейн та земля. Незважаючи на це, вони відклали його до вчорашнього дня. А відучора приїхали опечатувати готель», – заявив пан Акташ.

Крайніми ж у цих розбірках виявилися туристи, оскільки на момент візиту поліції 100 місць із 192 у готелі були заповнені українськими, польськими, румунськими, болгарськими, а також російськитми туристами. У готелі зупинилися навіть учасники інформаційного туру Odeon Tour.

«Ми просили їх зачекати до кінця сезону. Але вони не зважили. Вони зробили оголошення та наказали евакуювати номери. Наші гості були вражені тим, що сталося. Туризм Дідіма постраждав від цих подій. Особисті амбіції та незнання закону, на жаль, призвели до потворних наслідків, які зашкодять курорту», – запевнив готельєр.

При цьому здаватися орендар City Point Hotel не має наміру. За його словами, вони вже звернулися до другого адміністративного суду Айдина з проханням призупинити процес опечатування. «Суд може призупинити виконання вироку будь-коли. Міністерство довкілля та урбанізації дало час муніципалітету Дідім до п’ятниці, щоб дати відповідь на лист-висновок. Якщо муніципалітет не відповість на лист-висновок, Провінційне управління навколишнього середовища та урбанізації напише до Міністерства навколишнього середовища та урбанізації і чекатиме на схвалення міністерства. Міністерство уповноважено видавати ліцензії комерційним підприємствам. У нас буде ліцензія Міністерства навколишнього середовища та урбанізації, а не муніципалітету Дідім», – заявив Акташ.

Також він опублікував у ЗМІ своє звернення до муніципалітету: «Скрізь у Дідимі є ліцензія, і тільки це місце не має ліцензії, тому ви пішли та опечатали його десятками поліцейських, чи не так? Я думаю, що мешканці Дідіма не вважають, що ви правильно скористалися своїми повноваженнями і зробили гарну справу для Дідіма. Протягом 35 років я не бачив і не чув про жодне місце або готель у Дідімі, який був би закритий через рейд двох автобусів поліцейських, бо вони не мали ліцензії. Готель, який ви опечатали, став першим. При цьому до нас приїжджали туристи, котрі навіть не чули про такий курорт. Чи знаєте ви, які зусилля та витрати ми зазнали? І якою ганьбою стало це ваше виселення для Дідіма та тих, хто інвестує в нього».