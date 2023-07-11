У Туреччині всіх попередили про страшну спеку в 50°C

10 і більше «вкрай спекотних» днів чекають Туреччину цього сезону – якраз по середині літа. Усіх, зокрема й туристів, попередили про страшну спеку в 50°C. Також турецькі експерти дали поради, як бути у разі такої погоди і чого в жодному разі не можна робити в спеку, особливо незвичним жителям півночі.

Як заявив місцевим ЗМІ директор Дослідницького центру кліматичної політики Університету Богазичі Левент Курназ, 2023 буде найспекотнішим роком, який коли-небудь жило людство. «Ми, швидше за все, поб’ємо рекорд найвищої температури у Туреччині. Досі ми бачили 49,1 градуси, я думаю, ми легко побачимо вище за 50 градусів. Я очікую, що цього року ми матимемо ще близько 10-12 рекордних днів», – озвучив він свій прогноз на найближчий сезон.

При цьому інші експерти зазначають, що «рекорди» Туреччина ставитиме й надалі. «У нас велика ймовірність тривалих періодів високих температур. Особливо південна половина Туреччини, ймовірно, буде теплішою, ніж у середньому у довгостроковій перспективі», – зазначив член правління Центру досліджень та впровадження політики та зміни клімату Університету Богазичі Мурат Тюркеш. Він додав, що, судячи з усього Туреччини, через зміни клімату чекає низка «дуже спекотних і дуже сухих» років.

Також експерт окремо підкреслив, що теплові хвилі особливо сильно впливають на хворих із серцево-судинними захворюваннями, астмою та порушеннями кровообігу, також у зоні ризику вагітні жінки, люди похилого віку та діти. Поради для груп ризику, зокрема й серед туристів, дав президент Bingol Health Services Сефер Озген. Він закликав їх не виходити на вулицю з 10 до 16 годин, уникати носіння синтетичного одягу, а також одягу темних тонів і віддати перевагу світлим натуральним тканинам, а також користуватися сонцезахисним кремом. Крім того, експерт закликав усіх — і особливо туристів на «все включено» — у таку погоду бути помірними у їжі, уникати важкої та жирної їжі, особливо у денний час, а також алкоголю та цигарок. А ось за споживанням безалкогольної рідини варто стежити окремо – воно має бути збільшено.

«Про тепловий удар, крім очевидної втрати свідомості, свідчать такі ознаки як головний біль та слабкість. У такому разі потерпілого потрібно перенести в затінене місце, прикласти холодні компреси та обов’язково напоїти солоною або підсолодженою воду, якщо це можливо. Тому що якщо втрата солі та цукру буде надто великою, це може викликати незворотні захворювання нирок та серця», – додав експерт. При цьому при високій температурі і втраті свідомості, він рекомендував терміново викликати швидку.