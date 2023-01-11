У Туреччині вдвічі підвищать ціну квитків до музеїв та визначних пам’яток

З 1 квітня 2023 року в Туреччині підвищиться вартість вхідних квитків до низки музеїв та визначних пам’яток, які перебувають у віданні Міністерства культури і туризму.

Подорожчання становитиме щонайменше 100% від поточної ціни.

Наприклад, вхід до Галатської вежі коштуватиме 350 турецьких лір. Стільки ж обійдеться туристам та відвідування Музею підводної археології Бодруму. Квитки до найдавнішого археологічного комплексу Гебеклі-Тепе, до акрополя Пергама, до Музею Трої, на руїни Аспендоса чи Перзі можна буде купити за 200 лір.

Вартість входу до Музею мозаїки в Газіантепі становитиме 150 лір, у Музей Геремі – 300 лір, до стародавнього міста Ефес – 400 лір (як і в Археологічний музей Памуккале).