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ТуреччинаТуризм

У Туреччині ураган зніс табір постраждалих від землетрусу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині ураган зніс табір постраждалих від землетрусу

Як пише Haberler, в районі Пазарджик турецької провінції Кахраманмараш, яка найбільше постраждала від недавнього землетрусу, сталася нова природна катастрофа. Цього разу на регіон обрушився буревій.

В результаті одна людина загинула, 40 постраждали. Вісім поранених перебувають у тяжкому стані.

Очевидці розповідають, що під час урагану намети біженців піднімалися у повітря, падали контейнери для речей, переверталися автомобілі, люди були в паніці та намагалися сховатися. Було знесено 170 наметів. На деяких багатоквартирних житлових будинках, розташованих поряд із табором, вітер зірвав дахи.

Місцева влада вживає екстрених заходів для відновлення наметового табору.

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