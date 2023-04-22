У Туреччині ураган зніс табір постраждалих від землетрусу

Як пише Haberler, в районі Пазарджик турецької провінції Кахраманмараш, яка найбільше постраждала від недавнього землетрусу, сталася нова природна катастрофа. Цього разу на регіон обрушився буревій.

В результаті одна людина загинула, 40 постраждали. Вісім поранених перебувають у тяжкому стані.

Очевидці розповідають, що під час урагану намети біженців піднімалися у повітря, падали контейнери для речей, переверталися автомобілі, люди були в паніці та намагалися сховатися. Було знесено 170 наметів. На деяких багатоквартирних житлових будинках, розташованих поряд із табором, вітер зірвав дахи.

Місцева влада вживає екстрених заходів для відновлення наметового табору.