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У Туреччині туристку, яка відпочивала в готелі 3 роки за 9 років, оголосили королевою готелю

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині туристку, яка відпочивала в готелі 3 роки за 9 років, оголосили королевою готелю

Іноземна туристка стала справжньою легендою у світі туризму. Проживши 1.071 день у розкішному 5-зірковому готелі в Анталії за останні 9 років, місцевою адміністрацією вона була проголошена «королевою готелем». Цю історію відданості та любові до Туреччини оприлюднив турецький портал Haber Turk.

61-річна Сабіна Деніелс, мандрівниця з Німеччини, розпочавши свої туристичні пригоди в Іспанії та Греції з сім’єю, незабаром відкрила на себе зручність та гостинність турецьких курортів. Вона прибула до готелю в районі Лара-Кунду через 2 тижні після його відкриття у 2014 році та з того часу стала постійним гостем. «Я люблю Туреччину та її погоду. Для мого здоров’я краще бути тут, ніж у Німеччині. Оскільки я не змогла приїхати до Туреччини під час пандемії, період Covid був для мене дуже важким», – розповіла вона.

Адміністрація готелю, захоплена відданістю та любов’ю Деніелс до їхнього затишного готелю, подарувала їй грамоту та проголосила «королевої готелю». Рамазан Аслан, засновник та голова ради директорів готелю, так прокоментував подію: «Це приємно для нас. Це – плід нашої роботи, який не передати словами. Усі співробітники дуже люблять Сабіну. Ми оголосили її «королевою готелю».

«Я частина цієї родини. Це мій другий будинок», — зазначила німецька туристка і повідомила, що цього року відпочивала в турецькому готелі в 39-й раз: зазвичай вона приїжджала двічі на рік на три місяці. Персонал приймав німкеню як рідну. “Персонал дуже цікавий, всі намагаються виконати мої прохання, докладають усіх зусиль, щоб допомогти хоч у чомусь”, – поділилася Деніелс.

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