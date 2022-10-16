У Туреччині турист упав із висоти 2 км і дивом вижив

Впасти з висоти майже 2 кілометри в Туреччині і при цьому вдалося вижити іноземному туристу-парапланеристу. Як розповідає газета Daily Star, інцидент стався на популярному курорті Олюденіз у Туреччині.

Турист, 27-річний Ангус Джордж Бітон, планував полетіти на параплані з гори Бабадаг, з висоти майже два кілометри. Коли турист, розігнавшись, злетів, сталося немислиме – пише видання: параплан у нього не розкрився. Турист почав стрімко падати і врізався у скелі.

Очевидці події зробили екстрений виклик, після чого співробітники пошуково-рятувального батальйону жандармерії та Національної медичної рятувальної групи кинулися на місце події у пошуках туриста. На щастя, їхній пошук не затягнувся — туриста знайшли живим, і доставили до найближчої лікарні на курорті Фетхіє.

У результаті турист отримав кілька переломів. Але зараз його здоров’ю нічого не загрожує, він отримує все необхідне лікування.

Видання, втім, попереджає туристів – народитися в сорочці вдається не кожному. Буквально за кілька днів тому на тому самому курорті ще один британський турист також вдарився об скелі внаслідок нещасного випадку з парапланом. Врятувати його не вдалося.