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У Туреччині цього року чекають 47 млн ​​туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У Туреччині цього року чекають 47 млн ​​туристів

Видання Yeni Şafak пише, що Туреччина за підсумками поточного року планує прийняти 47 млн туристів. Про це заявив голова турецького Мінтуризму та культури Мехмет Нурі Ерсой.

За перші сім місяців року турпотік до Туреччини сягнув 26.2 млн осіб. Це дозволило скоригувати прогноз щодо річного потоку туристів. Тепер замість 42 млн гостей країна до Нового року очікує на прибуття до 47 млн ​​відпочиваючих.

Влада Туреччини очікує, що до 100-річчя Турецької Республіки, яке відзначатиметься у 2023 році, турпотік у країну ще збільшиться.

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