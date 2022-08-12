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У Туреччині спалахнув розкішний готель

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині спалахнув розкішний готель

Пожежа сталася на території розкішного готелю у Манавгаті, район Анталії, повідомляє турецьке державне телебачення TRT-Haber.

Пожежа почалася в пляжному барі п’ятизіркового готелю та швидко поширилася на сусідні райони.

Вночі з кухні біля бару пролунали вибухи.

Пляжний бар повністю спалили.

Завдяки оперативному втручанню пожежників та співробітників місцевого лісового господарства пожежа була швидко взята під контроль, і полум’я не поширилося на лісові масиви поряд із готелем.

Інформації про евакуйованих з готелю туристів немає.

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