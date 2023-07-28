У Туреччині скаржаться що туристи кудись зникли

У липні у Туреччині все знову йде не так, як очікувалося. Хоча аеропорти приймають майже колишню кількість іноземців, заповнюваність готелів нижче, ніж має бути у високий сезон. «Туристи кудись зникли», – скаржаться в Туреччині, окремо звертаючи увагу на те, що Туреччина, як і раніше, залишається найдешевшим напрямком.

Експерти визнають, що ціни в Туреччині було підвищено в середньому на 30% – і, схоже, на це прореагували всі цінові категорії туристів. «Хоча ситуація різниться за регіонами, типами та класами об’єктів, проблеми є скрізь, нехай і в різній формі», – пишуть у турецьких туристичних ЗМІ.

«Заповнюваність знизилася в таких регіонах як Бодрум, де розташована більшість об’єктів, привабливих для вищого класу. Але й у Мармарисі, який є найдешевшим у порівнянні з конкуруючими напрямками країни, заповнюваність готелів не відповідає очікуваному рівню», – наголошують турецькі експерти.

Страждає і популярна у наших туристів Анталія – хоча в аеропорти, як і раніше, прибуває близько 100 тисяч іноземців, заповнюваність готелів нижче, ніж має бути у високий сезон.

При цьому турки наголошують: Туреччина залишається дешевим напрямком, незважаючи на зростання цін. На підтвердження вони наводили звіт британського Post Office та TUI, які порівняли ціни на 16 популярних напрямках та з’ясували, що Туреччина – найдешевший.

«Туреччина дешевшає через високу інфляцію та нестабільну економіку в країні», – запевняють британці. Також до списку найдешевших популярних країн потрапили Португалія та Болгарія.