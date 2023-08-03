У Туреччині розпочалася масова кампанія проти дешевої альтернативи готелям для туристів: мова йде про приватний сектор, як нелегальний, так і сектор здачі житла в оренду на Airbnb. Нагадаємо, саме її назвали причиною низької заповнюваності готелів.

Як запевняють на сторінках турецьких ЗМІ представники галузі, раніше ця практика не привертала уваги, оскільки залишалася нижчою за певний рівень, але вона досягла свого піку в 2023 році, і серйозно позначилася на завантаженні готелів.

Як заявив президент Середземноморської асоціації туристичних готельєрів та операторів (AKTOB) Каан Кавалоглу: «Кількість людей у Гелезі збільшилася на 23%, але готелі не заповнені. Чому? Тому що цього року близько 19% розміщення було зроблено в будинках, причому йдеться і про туристів з високим доходом — навіть ті, хто надавали перевагу готельним віллам, тепер зупиняються в приватних будинках. Це серйозно вплинуло на готелі вище за середній сегмент».

Турецькі туристичні ЗМІ з цього приводу перерахували, що тільки Airbnb заробляє 20% комісії за здачу будинків і торік виручка компанії у всьому світі склала 2,2 мільярда доларів. А також перерахували країни, які намагаються боротися із сервісом. Це також Італія, де Airbnb була заморожена в центрі туристичних міст, таких як Флоренція, а в Римі з туристів стягують додатковий податок у розмірі 2-8% від ставки за ніч, Австрія, де Airbnb заборонено в певних районах столиці. Франція вимагає з тих, хто здає квартиру реєстрації, причому здавати житло можна не більше 120 днів на рік, і це ще багато — у Лондоні не більше 90 днів, а в Амстердамі і зовсім не більше 30. А ось у Португалії, на деяких островах Малайзії та в популярної у туристів Барселоні, сервіс взагалі заборонений.

Нагадаємо, що туристів, які орендують приватні будинки подобово, у Туреччині також незабаром обкладуть податком. Так заспокоїв турецьких готельєрів міністр культури і туризму Мехмет Ерсой, який заявив, що відповідний закон про подобову оренду в стилі Airbnb з його оподаткуванням буде готовий наприкінці року — і згідно з ним податки сплачуватимуть туристам за весь час їхнього перебування в таких будинках чи квартирах. Подробиці читайте за цим посиланням.