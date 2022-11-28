у Туреччині прокоментували можливі заборони для туристів

«Релоканти» поставили під загрозу власне існування – жителі турецького курорту Анталія вимагали заборонити продаж та оренду житла іноземцям – поки що у формі петиції на сайті Change.org. Саме це, на думку турецької преси, і викликає страх росіян, які розглядають Туреччину як можливу «тиху гавань» на випадок нестабільності всередині самої Росії.

Як заявляють автори петиції, за два роки вартість оренди злетіла майже на 400%, а середня ціна на житло на курорті за останні три роки зросла з $32 тис. до $260 тис. За середнього доходу жителів міста, за різними даними, не перевищує 6 тис. лір або близько $320 на місяць.

Як прокоментували «Комерсанту» місцеві експерти, в Анталії підрахували, що кожна третя угода припадає на мігрантів. Але для влади заборона на продаж житла іноземцям може виявитися хворобливою, вважає експерт з інвестицій у нерухомість Туреччини Катерина Пушкіна. Якісь обмеження на оренду можливі, додає вона, але на повну заборону уряд не піде. Просто тому, що «місцеве населення ринок нерухомості в Туреччині не потягне, не скупить усі об’єкти, що зводяться, їх надто багато».

Тим не менш, влада Туреччини вже вводить обмеження. Наприклад, вони запровадили заборону отримання ВНЖ країни при купівлі чи оренді нерухомості у певних районах. Тобто фактично дискредитували одну з основних мотивацій правочину в очах іноземців.

Аналогічна ситуація фіксується та інших курортних містах. У тій же Аланії «нашестя» туристів призвело не тільки до зростання цін, але й до інших проблем. Перевантаження випробовують мережі водопроводу та каналізації, електричні мережі, інтернет тощо. Подробиці читайте за цим посиланням.