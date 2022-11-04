У Туреччині повідомили про страх туристів та зростання раннього бронювання

У раннього бронювання є перспективи — здебільшого з найактуальніших фінансових міркувань — попри всі побоювання туристів. Таку оцінку представив у турецьких ЗМІ Мустафа Кемаль Чубук, заступник генерального директора з операцій та контрактів TatilbudurCom. За його оцінками, спостерігаються дві протилежні тенденції — з одного боку, турист, наляканий непередбачуваною реальністю, починаючи з ковіда, не готовий купувати розлучатися з грошима заздалегідь. З іншого — цей літній сезон показав, що тури в останній момент виявляються суттєво дорожчими, тому на боці раннього бронювання виступає суттєвий аргумент — прагнення заощадити. Тим паче, що туроператори готові піти назустріч туристу і за раннього бронювання платежі розтягуються на великий час.

«Існує позитивна та негативна тенденція. Але за нашими оцінками економічна вигода від раннього бронювання переважить, і цей період раннього бронювання буде дуже напруженим з погляду попиту. Для туриста головне, що раннє бронювання не означає ранню оплату. З поточними програмами розстрочки, турист може платити за свою відпустку 2023 року протягом 3-5 місяців», – заявив пан Чубук. Він також зазначив, що цього року ціни «відпочинку в останню хвилину» у деяких випадках перевищували ціни раннього бронювання втричі, і є шанс, що туристи цього не забудуть.

Також він зазначив, що у раннього бронювання є ще один плюс. «2023 буде роком, коли не залишиться місця для квот в останню хвилину, і більша частина затребуваних готелів буде заповнена попереднім резервуванням. Цього року ми переконалися у цьому. Передзапити на раннє бронювання значно збільшились», – запевнив турецький експерт.