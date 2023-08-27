У Туреччині почався відлов російських «перукарів під сходами»

Російські «перукарі під сходами» Туреччини, тобто, нелегали, розбурхали місцевий ринок послуг, викликали на себе гнів турецьких конкурентів та влади. Причина – завищення тарифів на стрижки. Це стало приводом для вилову підпільних майстрів.

Як уточнив турецький портал Ufuk Gazetesi, російські перукарі, які переїхали до Туреччини і намагаються заробляти в цій країні, зазвичай залучали клієнтів з-поміж своїх співвітчизників. Вони брали за гоління волосся та бороди вдвічі більше, ніж передбачено офіційним тарифом, встановленим Палатою ремісників, викликали негативну реакцію як у палати ремісників, так і у місцевих перукарів. Турки захотіли «приструнити» російських представників малого бізнесу, які ведуть справи не за турецькими правилами та законами.

Так, ціни на послуги перукарів класу «люкс» на 2023 рік у Туреччині встановлені у 600 лір, тобто, близько 835 грн. за поточним курсом) за стрижку бороди, тоді як російські перукарі стягують від 1200 до 1500 лір (1600-2000 грн.). Сплеск активності клієнтів російським бізнесменам забезпечила реклама у соціальних мережах — так вони збирали охочих підстригтися.

«Ціни, які встановили деякі російські перукарі, справді перевищують рівень офіційних тарифів, і це викликає занепокоєння серед місцевих майстрів», — заявив Шебнем Акман Балта, спеціаліст з охорони праці та техніки безпеки, заступник генерального директора TÜGIAD.

Однак тепер турецька влада активно втручається в ситуацію, посилаючись на необхідність дотримання офіційних тарифів та правил зайнятості. Влада також акцентує увагу на контролі за соціальними мережами та дотриманні законодавства про працю та зайнятість іноземців. При цьому російські бізнесмени, які вийшли з тіні, повинні будуть найняти турецький персонал, навчити його свого ремесла, платити «білу» зарплату і відраховувати до місцевої скарбниці податки. “Ми повинні підтримувати аудит соціальних мереж і, знову ж таки, соціальну обізнаність громадськості, а також нагляд за іноземними громадянами на робочих місцях”, – зазначив експерт.

Проте заступник голови Палати перукарів, торговців і ремісників Анталії Туран Ерсой впевнений, що власники перукарень, які влаштувалися в Туреччині, є жертвами ситуації. «Росіяни надають послуги перукарів у районах Муратпаша та Коньяалти. Вони переважно перетворюють свої квартири на перукарні», — повідомив фахівець.

Раніше туркам не сподобалося зухвале ведення аптечного бізнесу. У турецькій Анталії вибухнув скандал навколо російської родини, яка опинилася в центрі уваги після звинувачень у демпінгу та незаконній рекламі своєї аптеки. Їхні турецькі конкуренти стверджували, що аптека росіян продає ліки за нижчими цінами, ніж турецькі точки — це стало причиною скарг на тих, хто переїхав. Точку продажів накрила влада.

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