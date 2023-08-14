У Туреччині почалися масові страйки: пляжі окупують натовпи місцевих протестувальників

“Рух рушників”, який розпочався на грецькому острові Парос, поширився і на Туреччину. Натовпи місцевих жителів протестують проти окупації пляжів підприємцями, які продають туристам місця на шезлонгах понад всі нормативи, пише видання Turizm Ajansi.

Турків обурює, що пляжі, які мають бути відкриті для публіки згідно із законом, здаються в оренду приватним підприємствам та закриті для безкоштовного використання. Насамперед незадоволені жителі регіонів на узбережжі Егейського моря. З початку літнього сезону протести відбуваються у Датчі та Чешмі.

Спочатку “Рух рушників” з’явився на грецькому острові Парос, де людей обурила неможливість прийти на рідний пляж відпочити на власному рушнику через відсутність вільного місця. Пізніше протести поширилися всією країною. Активісти виступають проти безліцензійної роботи підприємців на пляжах та розміщення парасольок та шезлонгів у більшій кількості місць, ніж передбачено регламентом.

Тепер “Рух рушників” поширився на Туреччину. У затоці Азмак, розташованій у районі Ізміру Чешме, 12 серпня люди закликали: «Ми захищаємо наші пляжі! Відбудеться акція під назвою «Бери свій рушник та приходь». А в спільній заяві, зробленій Асоціацією збереження затоки Гючлючек, Асоціацією культури, навколишнього середовища та благоустрою Гюзельбахче, Ізмірськими житловими приміщеннями, Екологічною платформою Чешме та Платформою «Зупинити розграбування півострова», міститься заклик до дії.

У заяві йдеться: «Ми виступаємо проти окупації наших узбереж та пляжів приватним бізнесом, особливо капіталом готелів та пляжних клубів, за потурання урядів та муніципалітетів. Щоправда, всі береги належать людям. Зокрема, обов’язок нагляду за всіма пляжами, які готельна столиця заборонила для публіки, лежить на муніципалітетах. Однак муніципалітети та офіційні установи не перевіряють доступ до пляжів та плати за пляжні послуги, а також тримають пляжі закритими для відвідування».

В Ізмірі 63 пляжі з блакитним прапором, що вручається за найвищу якість води. Із них 21 пляж відкритий для громадян, вважається громадським. У Чешмі 11 із 14 пляжів, відмічених блакитним прапором, зайняті приватними підприємствами. Близько 50 пляжних клубів. Ці підприємства стягують надмірні ціни зі своїх клієнтів. Деякі готельні оператори дозволяють відвідувати закриті пляжі тільки своїм клієнтам. Вартість входу туди починаються з 400 лір, або 15$ на людину і перевищують 1000 лір, або 37$. У більшості з них є зобов’язання витратити всередині 1500 лір, або 55$.