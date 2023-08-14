Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ Туреччині почалися масові страйки: пляжі окупують натовпи місцевих протестувальників
ТуреччинаТуризм

У Туреччині почалися масові страйки: пляжі окупують натовпи місцевих протестувальників

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині розпочався «рух рушників»: пляжі окупують натовпи місцевих протестувальників

“Рух рушників”, який розпочався на грецькому острові Парос, поширився і на Туреччину. Натовпи місцевих жителів протестують проти окупації пляжів підприємцями, які продають туристам місця на шезлонгах понад всі нормативи, пише видання Turizm Ajansi.

Турків обурює, що пляжі, які мають бути відкриті для публіки згідно із законом, здаються в оренду приватним підприємствам та закриті для безкоштовного використання. Насамперед незадоволені жителі регіонів на узбережжі Егейського моря. З початку літнього сезону протести відбуваються у Датчі та Чешмі.

Спочатку “Рух рушників” з’явився на грецькому острові Парос, де людей обурила неможливість прийти на рідний пляж відпочити на власному рушнику через відсутність вільного місця. Пізніше протести поширилися всією країною. Активісти виступають проти безліцензійної роботи підприємців на пляжах та розміщення парасольок та шезлонгів у більшій кількості місць, ніж передбачено регламентом.

Тепер “Рух рушників” поширився на Туреччину. У затоці Азмак, розташованій у районі Ізміру Чешме, 12 серпня люди закликали: «Ми захищаємо наші пляжі! Відбудеться акція під назвою «Бери свій рушник та приходь». А в спільній заяві, зробленій Асоціацією збереження затоки Гючлючек, Асоціацією культури, навколишнього середовища та благоустрою Гюзельбахче, Ізмірськими житловими приміщеннями, Екологічною платформою Чешме та Платформою «Зупинити розграбування півострова», міститься заклик до дії.

У заяві йдеться: «Ми виступаємо проти окупації наших узбереж та пляжів приватним бізнесом, особливо капіталом готелів та пляжних клубів, за потурання урядів та муніципалітетів. Щоправда, всі береги належать людям. Зокрема, обов’язок нагляду за всіма пляжами, які готельна столиця заборонила для публіки, лежить на муніципалітетах. Однак муніципалітети та офіційні установи не перевіряють доступ до пляжів та плати за пляжні послуги, а також тримають пляжі закритими для відвідування».

В Ізмірі 63 пляжі з блакитним прапором, що вручається за найвищу якість води. Із них 21 пляж відкритий для громадян, вважається громадським. У Чешмі 11 із 14 пляжів, відмічених блакитним прапором, зайняті приватними підприємствами. Близько 50 пляжних клубів. Ці підприємства стягують надмірні ціни зі своїх клієнтів. Деякі готельні оператори дозволяють відвідувати закриті пляжі тільки своїм клієнтам. Вартість входу туди починаються з 400 лір, або 15$ на людину і перевищують 1000 лір, або 37$. У більшості з них є зобов’язання витратити всередині 1500 лір, або 55$.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На популярних курортах Європи, боротьба за лежаки набула агресивних форм

Готелі
На популярних курортах Середземномор'я – в Іспанії, Греції, Туреччині...

Туристи викликають занепокоєння серед місцевих мешканців популярного курорту на Майорці

Іспанія
Жителі популярного іспанського курорту Магалуф на острові Майорка висловили...

У Греції популярну пам’ятку регулюватимуть за квотами через величезний наплив туристів

Греція
На відому атрибуту Афін вводитимуть обмеження щодо кількості відвідувачів....

У США на туристку з України напала акула, відкусивши частину її тіла

США
У Сполучених Штатах акула напала на українку Тетяну Колтунюк,...

Закінчується епоха звичного туризму: мандрівники відмовляються від популярних курортів

Греція
Липень, що пройшов цього року, показав своїми спекотними температурами,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму