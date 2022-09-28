У Туреччині почалось скиглення: удар по туризму прийшовся з несподіваного боку

Санкції, введені проти Росії, зрештою призвели до того, що туристична індустрія Туреччини почала масово виборювати виживання. Зокрема, це стосується і проблем з картами «Мир» та інших складнощів. Про це заявила турецька газета “Туркіетуризм”.

«Економіка Туреччини дуже залежить від іноземних гостей. Особливо важливо, що за перші сім місяців 2022 року в країну в’їхало 2,2 мільйона російських туристів», – заявляє видання. Проте антиросійські санкції буквально заважають туристам вкладати гроші у турецьку економіку, а місцевим підприємцям – заробляти. Адже багато хто з них тримається на плаву з останніх сил.

Проблеми стосується навіть найповсякденніших туристичних витрат. Як поскаржився виданню Ніко Вальдес, власник рибного ресторану у протоці Босфор, його бізнес став одним із місць, які зіткнулися із проблемами цього року. «У нас великі проблеми із кредитними картками. Росіяни, які приходять до ресторану, мають кредитні картки… але вони не працюють. Я в паніці, а мої гості вкрай незадоволені. Такий захід шкодить далеко не лише російським туристам», – заявив експерт.

При цьому окремо видання звертає увагу, що ті, проти кого запровадили санкції, тобто російські олігархи, значно захищеніші, ніж пересічний турист. Так багато яхт, що належать російським олігархам, пішли до Туреччини після західних санкцій проти Москви ще в лютому. При цьому Туреччину відверто намагаються продавити на вкрай невигідні їй санкції — видання нагадує, наприклад, що в серпні США попередили, що турецькі компанії ризикують покарати, якщо працюватимуть з росіянами, які перебувають під санкціями.

Анкара офіційно заявила, що не має наміру обрушувати торгівлю зі своїми сусідам. Офіційний рівень інфляції в Туреччині піднявся вище 80% – у результаті доходи від туризму особливо важливі цього сезону. “Враховуючи макроекономіку в Туреччині на даний момент і серйозну потребу у всіх видах іноземної валюти в Туреччині, я можу сказати, що російські туристи дуже важливі”, – заявив економіст Джан Сельчук.