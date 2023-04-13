У Туреччині після землетрусу відкрили «нульову точку історії»

У Туреччині знову доступний для відвідування Гебеклі-тепе. Найдавніший у світі храмовий комплекс, який називають «нульовою точкою історії», не приймав туристів майже 2 місяці. Низка інших музейних об’єктів у постраждалих районах також відновила свою роботу.

Гебеклі-тепе знову відкрито

Гебеклі-тепе, найдавніший храм у світі, історія якого налічує понад 12 тисяч років, знову приймає відвідувачів. Відразу після руйнівного землетрусу в Кахраманмараші він був закритий на 50 днів як запобіжний захід.

На щастя, сам комплекс Гебеклі-Тепе не постраждав: в результаті досліджень не виявлено структурних ушкоджень.

«Гебеклі-тепе у тому стані після землетрусу, як і до нього. Нічого не змінилося», – йдеться у повідомленні регіональної палати туристичних гідів.

Минулого року місце, яке справедливо називають «нульовою точкою історії» (цей загадковий і складний релігійний комплекс старший за Стоунхендж, і єгипетські піраміди і храми), відвідало понад 850 тис. осіб. Цього року в Гебеклі-тепі очікують близько 1 млн. туристів.

Стіни Діярбакира встояли

Головне управління культурної спадщини та музеїв Туреччини провело оцінку руйнувань та пошкоджень історичних та культурних об’єктів у провінціях Діярбакир та Адіаман.

Так, стан стін стародавньої фортеці Діярбакир визнано задовільним. Обвалення верхніх зубців на кількох ділянках – незначні.

Міські стіни Діярбакир, побудовані ще римськими імператорами, складені з темно-сірого базальту, внесені до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО і є однією з головних пам’яток усього регіону Месопотамії. Це найширші та найдовші фортечні стіни у світі після Великої Китайської стіни: їх довжина 5500 метрів.

За межами міських стін Діярбакир у місті найсильніше постраждала мечеть Мелік Ахмет-паші (побудована в період 1587-1591 рр.)

Мечеть відома своїм мінаретом: він розташований на 4 монолітних кам’яних колонах, що символізують 4 ісламські течії. Це єдиний подібний мінарет у всій Малій Азії.

За оцінкою експертів, серйозні тріщини є як у самій мечеті, так і в мінареті. Поки заплановано консервацію об’єкта, вхід до мечеті закрито.

Фортеця Кизкалесі також вистояла, мозаїки в Хатаї вціліли

Середньовічна кілікійська фортеця Кизкалесі, розташована на невеликому острові неподалік узбережжя містечка Кизкалесі в районі Ердемлі провінції Мерсін, благополучно пережила землетрус. Виявлено лише одну тріщину у стіні великого бастіону. У фортеці з минулого року ведуться реставраційні роботи, тож туристів туди все одно не пускають.

Археологічний музей у Хатаї, де виставлені мозаїки підлоги різного розміру, також постраждав вкрай незначно.

Саме в цьому турецькому музей зберігається підлогова мозаїка 6 століття площею 1050 квадратних метрів, яка вважається найбільшою у світі цільною мозаїкою». Після невеликих відновлювальних робіт (спеціальним розчином зміцнили мозаїку та стіни) музей знову відкритий для відвідувачів.

Однак найстаріша мечеть у Туреччині, Хабіб-і-Наджар (638 р.н.е), побудована в м. Антакья (давньої Антіохії) ще арабами відразу після завоювання цих земель ними, внаслідок підземних поштовхів обрушилася.

У місті Малатья було знесено майже 5 тисяч будівель, постраждали деякі історичні об’єкти. Так, 106-річний будинок, збудований з дерева та глини і пережив 4 землетруси, виявився серйозно пошкоджений через обвалення сусідньої будівлі. Наразі обговорюється спосіб відновлення старого будинку, який входив у туристичний маршрут міста у Східній Анатолії.

Землетруси в лютому стали найбільш руйнівними в історії Туреччини

За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями Туреччини, загалом після землетрусу в Кахраманмараші 6 лютого зафіксовано близько 22 500 поштовхів.

В Управлінні назвали лютневий землетрус найбіднішим в історії Туреччини з точки зору площі впливу, руйнувань та людських жертв. Воно забрало життя понад 50 тисяч людей і торкнулося майже 15 млн, які залишилися без даху над головою, роботи, рідних і близьких.