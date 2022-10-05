У Туреччині після оголошення мобілізації в РФ квартир в Анталії не залишилося, росіяни вже заповнили всі апарт-готелі

Зі зростанням цін на оренду квартир у турецькій Анталії та закриттям деяких районів для проживання іноземців заповнюваність апарт-готелів у популярному районі Коньяалти досягла 100%. Високий попит на оренду та купівлю житла з боку російських емігрантів різко зріс після оголошення про мобілізаційний призов чоловіків у РФ. У зв’язку з цим пропозиції про оренду доступних за вартістю квартир вичерпалися, апарт-готелі теж заповнені, причому термін оренди у багатьох – тривалий.

Низка апарт-готелів зафіксувала зростання бронювань терміном до півроку після оголошення в Росії мобілізації, уточнило турецьке видання NTV Para. Основна маса прибулих – українці та росіяни, які приїжджають до прибережної провінції на довгострок.

Росіяни, які прибули до Туреччини на «першу хвилю», тобто, відразу після 24 лютого, і побажали отримати ВНЖ, або винаймали житло на тривалий час, або купували. Однак у міру попиту зростали і ціни, з кожним днем ​​утрудняючи пошук квартир як для новоприбульців, так і для самих громадян Туреччини. За даними видання, суперечки між орендодавцем та орендарем також загострилися через те, що ціни досягли непомірних значень.

Серед 1169 районів, раніше закритих Управлінням імміграції для проживання іноземців у 58 провінціях, 10 районів знаходяться безпосередньо в Анталії, куди в основному прямують росіяни. Нагадаємо, ще навесні-влітку турецька влада відчула наслідки масового переселення українців та росіян на свою територію. Вони констатували перенаселеність окремих популярних районів, зокрема Анталії – головної курортної провінції Туреччини.

Йдеться про мікрорайони Хурма, Сарису та Лиман у районі Коньяалти, де традиційно завжди було багато росіян, тепер їх побільшало. Через це влада Туреччини вирішила закрити видачу посвідки на проживання для іноземців у цих районах, щоб «зменшити градус» попиту на нерухомість. Однак росіяни не зупинилися і ринули в готелі.

Першими розібрали апарт-готелі. Вони мають великий попит через ціну і домашню концепцію. Зазвичай, такі туристичні об’єкти закривають сезон у жовтні, проте через наплив туристів-емігрантів було вирішено продовжити сезон. В результаті заповнення деяких апарт-готелів у цьому районі досягло 100 відсотків, туристи забронювали номери до кінця поточного року. Після нещодавнього оголошення у Росії мобілізації термін бронювання в апарт-готелях збільшився до 6 місяців.

За словами Мухаммета Інчі, який керує апарт-готелем у Коньяалти, готелі вже були повністю викуплені аж до кінця року. «У попередні роки станом на 1 жовтня попит завжди знижувався і більшість готелів закривали сезон. Але через події, що відбуваються в світі, і оголошення Росією мобілізації багато наших бронь було продовжено. Деякі з наших гостей продовжили бронювання на 3 місяці, а деякі – на 6 місяців», – розповів він.