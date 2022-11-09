У Туреччині підрахували та зрозуміли, що отримують з туриста вдвічі менше, ніж конкуренти

Туреччина, одне з найпопулярніших місць відпочинку, яка в першому півріччі 2022 року прийняла 16.3 млн. іноземних туристів, підрахувала, що отримала доходи з кожного відпочиваючого вдвічі менше, ніж її конкуренти в Іспанії. При цьому прибуток від турецького турсектору перевершив показники доковідного 2019 року.

Згідно з даними про доходи від туризму за 9-місячний період 2022 року, опублікованих Турецьким статистичним управлінням, Іспанія, кількість відвідувачів якої повільніше відновлюється порівняно з Туреччиною, одночасно переживає швидшу нормалізацію доходів від туристичного сектора.

162 євро в Іспанії проти $89 у Туреччині

Схоже, що курорти європейської країни, кількість відвідувачів яких із січня по вересень поточного року досягла лише 83% від турпотоку, що існував до пандемії, показали найкращі результати у прибутковості від туризму. Так, прибуток від цієї сфери за зазначений період у країні на Піренеях склав 68 млрд 137 млн ​​євро — це 92.3% доходів за той же період доковідного 2019 року. Тоді річний прибуток країни досяг 73.8 млрд євро. Таким чином середні добові витрати кожного туриста, який відвідав Іспанію, склали 162 євро. А середня витрата туриста за 9 місяців склала 1.219 євро. При цьому середня вартість ночівлі дорівнювала 9.25 євро.

З іншого боку, Туреччина, яка цього року продемонструвала високі показники туристичної відвідуваності, відзвітувала, що з початку року по вересень включно прийняла 95% туристів від аналогічного доковідного обсягу 2019 року. При цьому вона помітно програла конкурентній Іспанії за рівнем прибутковості.

Згідно з даними, опублікованими статистичним управлінням Туреччини, в результаті зміни методу розрахунку республіка отримала дохід від туризму в розмірі $32 млрд за 9 місяців 2022 року. Для порівняння: у 2019 році прибуток був $26.6 млрд — показник, незважаючи на інфляцію, зріс на 31.5%.

У перерахунку на витрати одного туриста, виходить, що в середньому в Туреччині в першому кварталі кожен відпочиваючий витратив $1.017, У другому кварталі – $881. У третьому – всього $855. Виходить, що середні щоденні витрати на одного туриста становили лише $89.

Експерти пов’язують фінансову хворобу турецького туристичного сектора з особливостями ведення бізнесу в республіці. Незважаючи на те, що Туреччина багата на природні та культурні пам’ятки, багато відпочиваючих приїжджають виключно в Анталію, Стамбул або Бодрум. Інші турецькі області не розвиваються так стрімко, як трійка лідерів, хоча їхній потенціал теж великий. В останні роки влада взялася за розвиток та популяризацію своїх Чорноморських курортів.