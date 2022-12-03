У Туреччині передбачена кардинальна зміна погоди

Зливи, що «розфарбували» море в Анталії в коричневий колір, що чимало засмутило туристів, а також частина доріг курорту, що підтопило, скоро покинуть територію головної курортної провінції Туреччини, і погода більш-менш налагодиться. Третій день зими має стати останнім днем поганої погоди у Туреччині – заспокоїли туристів синоптики.

На даний момент в Анталії все ще обіцянп мінлива хмарність із дощем, проте сонце вже показується. Найближчими вихідними погода знову стане сонячною та теплою – приблизно +20-21 вдень, малохмарно. Тобто туристів не буде розчаровано. Як і на початку наступного тижня.

Сховатися під дах їм доведеться лише наступного вікенду: на 8-10 грудня обіцяно дощі та температура близько +16 градусів. Втім, варто зважати на те, що довгостроковий прогноз приморської погоди спрацьовує не завжди.

Зате на курортах головного зимового пляжного напряму – у Єгипті – із сонячними ванними все навпаки: весь грудень прогнозується аномально безхмарна погода. Подробиці читайте у матеріалі «На курорти Єгипту прийшла незвичайна зима: весь грудень у Хургаді та Шарм-ель-Шейху не буде жодного характерного дня».