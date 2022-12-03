Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ Туреччині передбачена кардинальна зміна погоди
ТуреччинаТуризм

У Туреччині передбачена кардинальна зміна погоди

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Всім залишатися в готелях: туристи в Анталії отримали попередження про майбутню повінь і торнадо

Зливи, що «розфарбували» море в Анталії в коричневий колір, що чимало засмутило туристів, а також частина доріг курорту, що підтопило, скоро покинуть територію головної курортної провінції Туреччини, і погода більш-менш налагодиться. Третій день зими має стати останнім днем поганої погоди у Туреччині – заспокоїли туристів синоптики.

На даний момент в Анталії все ще обіцянп мінлива хмарність із дощем, проте сонце вже показується. Найближчими вихідними погода знову стане сонячною та теплою – приблизно +20-21 вдень, малохмарно. Тобто туристів не буде розчаровано. Як і на початку наступного тижня.

Сховатися під дах їм доведеться лише наступного вікенду: на 8-10 грудня обіцяно дощі та температура близько +16 градусів. Втім, варто зважати на те, що довгостроковий прогноз приморської погоди спрацьовує не завжди.

Зате на курортах головного зимового пляжного напряму – у Єгипті – із сонячними ванними все навпаки: весь грудень прогнозується аномально безхмарна погода. Подробиці читайте у матеріалі «На курорти Єгипту прийшла незвичайна зима: весь грудень у Хургаді та Шарм-ель-Шейху не буде жодного характерного дня».

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму