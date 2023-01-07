У Туреччині отримали дані зростання цін на готелі, які приголомшили всіх: на деяких курортах цінники злетіли на 200%

Ціни в турецьких готелях злетіли в середньому на 128%, а в деяких провінціях зростання цін зашкалює за 200%. Таку аналітику навели експерти турецької платформи пошуку готелів та вілл Sırakal.com.

Аналіз заснований на зміні цін в одному і тому ж типі номерів, причому зазнали порівняння понад 4 тис. готелів у різних провінціях країни. У результаті з’ясувалося, що в середньому ціни на готелі піднялися на 128% від грудня 2021 року до грудня 2022 року. Але є і свої рекордсмени.

Так, у середньому вартість номера в досліджуваних об’єктах збільшилася з 593 турецьких лір до 1351 турецьких лір. Рекордсменом виявилася курортна провінція Мугла – там середня вартість номеру злетіла на 236%. З популярних у українців міст до топ-3 потрапив також Стамбул — там ця цифра становитиме 157%.

При цьому чорноморські курорти, маловідомі українцям, як Синоп, постраждали менше. Не дуже задерли ціни та гірськолижні курорти.