У Туреччині опубліковані шокуючі цифри інфляції в готелях та ресторанах

Споживча інфляція у Туреччині у вересні зросла на 3.08% у порівнянні з попереднім місяцем, на 52.40% у порівнянні з груднем минулого року та на 83.45% у порівнянні з тим же місяцем попереднього року. При цьому річна інфляція становила шокуючі 186.27%. Такі дані надав Турецький статистичний інститут (TUIK).

При цьому на першому місці за зростанням цін – сфери, що становлять інтерес для туристів та емігрантів. Це житло, транспорт, продукти та напої, і як наслідок – готелі та ресторани. Згідно з даними, опублікованими TÜIK, інфляція у вересні збільшилася на 59.91% порівняно із середніми показниками за 12 місяців.

Найбільше зростання цін у вересні спостерігалося у сфері житла – зростання на 9.9%. Безумовним лідером за темпами подорожчання у річному обчисленні стали транспорт та перевезення – 117.66%, за ними були продукти харчування та безалкогольні напої – 93.05%, товари домашнього вжитку – 89.68% та житло – 84.67%. Все це враховується турками при ціноутворенні у готелях та ресторанах.

Наскільки зросли ціни на готелі?

Щодо ресторанів та готелів, то інфляція зросла на 2.43% порівняно з попереднім місяцем, на 55.4% порівняно з груднем минулого року, на 81.34% порівняно з тим самим місяцем роком раніше та на 61.85% порівняно із середніми показниками за 12 місяців.

З іншого боку, Дослідницька група з інфляції (ENAG) оголосила, що щомісячна інфляція в країні склала 5.3%, а річна виглядає шокуючою – 186.27%.

Згідно з даними Reuters, річна інфляція в Туреччині досягла нового 24-річного максимуму 83,45% у вересні. Це сталося після того, як Центробанк здивував ринки, двічі зменшивши ставки за останні два місяці. І, схоже, це не межа падіння валюти. Незважаючи на зростання цін, очікується, що облікову ставку цього місяця знову буде знижено: президент Ердоган закликав до кінця року встановити відсоткові ставки з однозначним числом. Зниження ставки знову розжене інфляцію в країні та ще більше послабить турецьку ліру.