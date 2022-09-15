У Туреччині опечатаний владою готель продовжує приймати туристів: вирішено ліквідувати вхід у басейн

Розкішний 5-зірковий готель Simurg Luxury Hotel, розташований у популярному районі Паяллар Аланії, продовжував приймати туристів незважаючи на те, що його опечатала влада курортного міста. У результаті, щоб зупинити нелегальне розміщення відпочиваючих, було вирішено знести вхідну групу до готелю та басейну.

Як пояснив Turizmguncel, курортним готелем в одному з найулюбленіших місць відпочинку мандрівників керували незаконно.

Згідно з новинами, розташованими в новій Аланії, об’єкт, опечатаний муніципалітетом, продовжував приймати відпочиваючих.

Сигнал про обслуговування гостей, незважаючи на заборону, надійшов від небайдужих громадян, які поскаржилися на порушення закону, зателефонувавши до гарячої лінії муніципалітету. «У цей готель постійно приїжджають співробітники жандармерії та поліції. Прийнято рішення про знесення входу та басейну готелю. Готель був опечатаний муніципалітетом Аланії. Але вони продовжують приймати клієнтів», – таке повідомлення залишив один із тих, хто звернувся.

Наразі доля туристів, які сплатили своє перебування в аланійському готелі, невідома.

Довідка: Паяллар – невеликий прибережний район популярного міста Аланія. Його набережна розтягнута на 4 км. За відгуками, район сподобається мандрівникам, які віддають перевагу спокійному і тихому відпочинку. Готель Simurg Luxury Hotel 5*, обладнаний міні-аквапарком, басейном та затишними номерами, позиціонувався як готель, в якому не подають алкоголь, був популярним серед відпочиваючих.