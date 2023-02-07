У Туреччині оголошено національну жалобу: жертвами землетрусу стали близько 3400 осіб

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні тижневу жалобу (до 12 лютого) за загиблими через потужний землетрус.

Видання Anadolu повідомляє, що в результаті землетрусу в Туреччині загинули 3381 людина, ще 20436 осіб отримали поранення, по всій країні зруйновано понад 7000 будівель.

З-під завалів врятували понад 7840 людей. Понад 25 тисяч осіб продовжують проведення пошуково-рятувальних робіт.

Нагадаємо, вчора, 6 лютого, сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 7.7 неподалік турецького міста Газіантеп, розташованого поряд із сирійським кордоном. Після цього сталося кілька десятків афтершоків. Вдень стався ще один землетрус магнітудою 7.6. Землетруси і підземні поштовхи, що послідували за ним, призвели до руйнувань у кількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії. Загалом зафіксовано близько 78 підземних поштовхів – це найсильніший землетрус із 1939 року.

Телеканал Al Arabiya передає, що на території Сирії загинули щонайменше 1 500 людей, понад 3 500 постраждали.

Також підземні поштовхи відчувалися у Лівії, Лівані, Йорданії, Ізраїлі, Палестині, Єгипті, Кіпрі, Іраку, Ірані, Саудівській Аравії, Грузії, Азербайджані, Вірменії та навіть у Гренландії.

Сейсмологи впевнені, що землетруси потужністю близько 6 балів повторюватимуться в Туреччині протягом кількох днів.