У Туреччині очікується екстремальна спека

У Туреччині із середини поточного тижня очікується екстремальна спека. За даними турецьких ЗМІ, у деяких районах країни температура повітря підніметься до +45°C…+50°C.

Так, у Кемері з 14 липня очікується +38°C та без опадів. Вночі стовпчики термометрів не опустяться нижче за +31°C. Зараз на курорті +34°C, сонячно, море прогрілося до +28.1°C.

В Анталії найближчими днями спека теж посилиться — до +33°C… +34°C. Вже у четвер, 13 липня, синоптики обіцяють до +38°C, а у п’ятницю та суботу – до +41°C. При цьому на курорті не випаде жодної краплі опадів. Температура води у морі піднялася до +27.9°C.

Передбачається, що цього літа в Туреччині буде побито температурний рекорд, який поки що становить +49°C.