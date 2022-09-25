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У Туреччині на туристів почали нападати коти

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині на туристів почали нападати коти

Штатні та курйозні страхові випадки, щодо яких зверталися туристи до страховиків у літньому сезоні, представили експерти страховики. Найбільш поширеною причиною для приводу стали захворювання ШКТ, діарея та нудота. А ось незвичайні приводи виявилися досить оригінальними.

«У Туреччині одразу кілька туристок звернулися до страхової компанії після того, як їх подряпали дикі кішки. Такі випадки були у Кемері, в Анталії, у Белеку», – розповіли експерти. Не пощастило з тваринним світом і туристові у Хургаді — там його покусала мавпа.

Але здебільшого найпоширенішою причиною звернень до лікарів під час літнього відпочинку цього року стала діарея та нудота, з цим симптомом пов’язані 25% звернень щодо полісів страхування подорожуючих. До найпоширеніших скарг туристів увійшли також температура (24% звернень), інші ознаки ГРВІ (10%), біль у вухах (6%) та травми кінцівок (5%).

При цьому першим за популярністю туристичним напрямом цього літа серед эвропейців стала Туреччина. У цій країні топ-3 найпоширеніших діагнозів виглядає аналогічно. Також понад 2% звернень пов’язані з набряками (кінцевостей, шиї, очей, обличчя).

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