У Туреччині на пляжах туристів почали годувати замороженими фруктами для мавп та панд по $40 за порцію

На популярних курортах Бодруму на південному заході Туреччини відбулася невелика «революція» у харчуванні. Тепер туристів на місцевих пляжах почали годувати призначеними для мавп та панд замороженими фруктами за ціною до $50 за порцію. Про нову атракцію розповіло турецьке видання Turkiye Turizm.

Факт у тому, що на Егейському морі стоїть нестерпна спека, яка стає справжньою проблемою для комфортного проведення часу. Місцеві власники розкішних пляжних комплексів та готелів вирішили впровадити нове меню, щоб забезпечити відпочиваючих прохолодою. Йдеться про заморожені фрукти, призначені для панд і мавп, що знаходяться в зоопарку. За допомогою заморожених продуктів їх рятують від спеки.

Ідея запропонувати ті самі заморожені фрукти людям для охолодження на пляжах Бодруму виявилася не тільки оригінальною, а й затребуваною. Ця новинка припала до смаку не тільки тваринам, а й самим відпочиваючим. Незабаром формат подачі почав розповсюджуватись по всьому курортному місту. Туристи з резортів готові платити від 15 до 40 доларів за порцію, щоб отримати можливість насолодитися прохолодним частуванням.

Додамо, що заморожені фрукти популярні в багатьох жарких країнах — Таїланді, Бразилії, Карибських островах (Ямайка, Домініканська Республіка, Багами та ін.), Мексиці, Греції та ін. Місцеві готують їх для себе і туристів.