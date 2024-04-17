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У Туреччині можуть не відкрити літній сезон через напруженість на Близькому Сході

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині можуть не відкрити літній сезон через напруженість на Близькому Сході
Photo by Michael Jerrard on Unsplash

У Туреччині назвали умову, за якої літній туристичний сезон закінчиться до його початку і пов’язана вона з черговою ескалацією напруженості на Близькому Сході. «Якщо буде війна, сезон закінчиться, не встигнувши розпочатися», — цитує турецька преса. Судячи з усього, тепер чекають реакції Ізраїлю у відповідь. Незважаючи на зусилля Вашингтона, цієї відповіді не може не бути, щоб не втратити обличчя. Інша справа — якою буде ця відповідь…

У будь-якому випадку туристичний сектор дуже тендітний, і у разі ескалації конфлікту цей сектор обов’язково постраждає — заявив президент Асоціації туристичних операторів Конакли (КОНТІД) Алі Оркан: «Ми сподіваємося, що криза не триватиме довго і скоро закінчиться, інакше цілком можливо, що турецькому туризму та Аланії буде завдано шкоди. Ми дуже розраховуємо, що це закінчиться якнайшвидше, що негативно позначиться на сезоні 2024 року. Якщо процес затягнеться, наслідки будуть негативні» – заявив він. Особливо ризикованим він вважає, що з Іраном Туреччина має спільний кордон. Крім того, ця країна постачає до Туреччини чимало туристів, тримаючись у першій п’ятірці ринків. При цьому з турецької сторони впевнені, що Іран в ескалації конфлікту не зацікавлений.

При цьому поки що попит на відпочинок у Туреччині влітку 2024 року зберігається позитивним. Але туризм у цьому сенсі дуже тендітна конструкція. Як підкреслив віце-президент Фонду сприяння туризму Аланії (ALTAV) Мехмет Дахаоглу «на туризм впливає будь-який негатив, навіть можливість конфлікту поруч із нами поклала б кінець сезону, навіть до його початку. Я сподіваюся, що війна вщухне до того, як вона переросте в ескалацію, і все нормалізується якнайшвидше», — заявив він.

Нагадаємо, що перші проблеми конфлікт уже приніс. Оскільки багато країн у вихідні закривали небо, рейси активно скасовувалися. У тому числі, такі туристичні країни як Єгипет.

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