У Туреччині готелі починають вимагати гроші з туристів

Про проблемну ситуацію з готелями в Туреччині і, зокрема, про те, що готелі починають вимагати гроші з туристів, проінформували туристів експерти АТОР. Йдеться про введений з 1 січня 2023 року новий податок на проживання і раніше оплачені замовлення. Проблема в тому, що офіційно податок має сплачувати готель, який, безумовно, включить ці витрати у вартість проживання. Причому згідно із законом цей податок стягується саме з готелів, а зовсім не з туристів, туроператорів або турагентів. Однак раніше зроблені бронювання не враховували дану зміну ціни, і в результаті спливає інформація, що готелі вже готові безпосередньо стягувати з туристів додаткові суми для компенсації оплати податку, причому йдеться перш за все про дорогі готелі, на кшталт Rixos.

Експерти нагадують, що введений з 1 січня податок на проживання у Туреччині у розмірі 2% сплачують лише готельєри. Тобто, об’єкт оподаткування – не туристи, а самі готелі. Проблема у тому, що офіційно так і не було дано відповіді на запитання — а як повинен застосовуватися новий податок при ранньому бронюванні, що вже відбулося? Ціна такого туру новий податок, звісно, не враховує. У результаті готельєри вирішують цю проблему на власний розсуд — у тому числі можливо і рішення за рахунок туриста».

За інформацією представників турецьких DMC-операторів, у готельєрів є три можливі варіанти у разі раннього бронювання. Стягувати 2% податок з туристів вже при заселенні, вимагати доплату за тур на суму податку через туроператора чи турагента, або «вибачити» гостю ці 2% і не збирати з них податок у принципі», – пояснили експерти. Швидше за все, кожен готельний ланцюжок проводитиме свою політику — і оцінюватиме реакції туристів і партнерів. «Можливо, потім з’являться якісь загальні рекомендації, як чинити з податком у разі раннього бронювання. Наразі є невеликий хаос, але вже після першого тижня січня, як ми сподіваємося, настане визначеність», додають джерела.

Інформацію про те, що готелі планують переконати туриста доплатити, підтвердили туроператори. «Припускається, що податок у розмірі 2% буде включено у вартість туру, тому якихось складнощів у туристів бути не повинно. Однак, наприклад, готелі мережі Rixos Hotels залишають за собою право вимагати сплату податку на проживання у туристів під час заселення», – уточнили експерти. При цьому представники турринку наголошують: для бронювань середини грудня 2% податок вже враховується у заїздах на 2023 рік. Тобто якщо турист купив тур до Туреччини на Новий рік чи літо-2023 у другій половині грудня 2022 року, то податок у його вартість вже включений, хоча вичерпної інформації учасники ринку так і не мають.