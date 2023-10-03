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ТуреччинаТуризм

У Туреччині готелі почали красти один у одного

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині готелі почали красти один у одного

Готелі в Туреччині опинилися у жорсткому дефіциті та почали красти один у одного. Втім, мова йде не про фінансові засоби чи техніку — найактуальнішим ресурсом виявився персонал.

Про це заявив у турецькій пресі Мустафа Килич, голова ради директорів готелю L’Oceanica Beach Resort. Оптимістично оцінивши повернення туристів, що на 30% перевищив попит рівень «доковідного» 2019 року, він додав, що це призвело і до своїх проблем.

“Кадровий дефіцит знаходиться на екстремальному рівні”, – заявив пан Килич. Саме його він назвав однією з основних проблем цього року, поряд із проблемами зростання цін на енергоносії та проблем із кредитами за нинішніх політичних умов.

«Турецька молодь взагалі не хоче працювати у сфері туризму. Кожен хоче бути менеджером чи краще – директором. Тому тепер коли співробітник отримує 3 куруші (тобто буквально «три копійки»), він заявляє «Я йду». А коли в сусідньому готелі платять трохи більше, співробітники одразу вирушають туди. У результаті готелі почали красти персонал одне одного. Так не має бути, але, на жаль, це так», – описав ситуацію готельєр.

Він заявив, що ситуацію необхідно виправляти якнайшвидше — при цьому не факт, що їй вдасться виправити лише силами самих турків. «Держава має втрутитися у це питання. Нам слід дати трохи більшу терпимість до залучення іноземного персоналу», – оцінив пан Килич.

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