Місцеві експерти у Туреччині закликають до радикальних змін у сфері туризму. Готелі, розташовані на першій лінії пляжів та прибережних зон, які обмежують доступ суспільства до прибережних територій, стали об’єктом обурення. У зв’язку з цим професор Ільбер Ортайли висловив різку думку про необхідність поступового демонтажу та перебудови цих готелів.

Ортайли заявив, що сучасна політика розвитку туризму в Туреччині порушує принципи сталого туризму і що такий підхід не може бути порятунком для країни. Він наголосив, що якщо Туреччина захоче розвивати туризм у майбутньому у стійкому ключі, то готелі на першій лінії доведеться демонтувати.

Професор також засудив політику довільної забудови, яка руйнує природні ліси та берегові зони. Він висловив подив щодо будівництва величезних готелів без явної потреби, що призводить до проблем, таких як забруднення води та поширення хвороб через перенаселеність у літні місяці на узбережжях Егейського та Середземного морів.

Ортайли також порівняв ситуацію в Туреччині з Іспанією часів Франка, зазначивши, що навіть на той час пляжі залишалися загальнодоступними, і готелі не заважали іншим туристам, виставляючи свої шезлонги далеко від берега. Він висловив думку, що якщо Туреччина не змінить свій підхід до туризму, її готелі на першій лінії також стануть об’єктами демонтажу.

Професор підкреслив, що це може спонукати частину туристів відмовитись від відвідування Туреччини, але він висловив сподівання, що туристи звернуть увагу на красу природи та історичні пам’ятки регіону. Крім того, він наголосив, що країна з населенням 80 мільйонів людей не може покладатися на туризм як основну галузь національної економіки.