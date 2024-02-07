У Туреччині хочуть покінчити з дешевим відпочинком

Туреччина повинна «позбутися іміджу країни дешевого відпочинку» і пропонувати свої туристичні продукти «за тією ціною, на яку вони заслуговують». Про це заявив президент Федерації готельєрів Туреччини (TÜRFED) Еркан Ягджі в ході пленарної сесії на міжнародній туристичній виставці EMITT-2024, що проходить зараз у Стамбулі. Його слова цитують турецькі ЗМІ.

За словами глави TÜRFED, ціни на розміщення в готелях зростають не тільки в Туреччині, а й у всьому світі, але при цьому курорти країни пропонують найкраще співвідношення ціни та якості. Він передрік, що 2024-й стане «роком випробувань» для турецького турбізнесу через інфляцію, що стрімко зростає.

«Важливо думати не так про кількість туристів, які приїдуть до нас на відпочинок, як про доходи від туризму», – сказав він, очевидно, маючи на увазі, що слід розраховувати на більш заможних гостей.

Інший модератор форуму, президент Асоціації готельєрів Туреччини (TÜROB) Мюберра Ересін зазначила, що у першому кварталі цього року кількість прибуття до Туреччини туристів із Європи скорочується. Щоб виконати намічені на 2024 рік цілі – 60 млн гостей та 60 млрд доларів доходів від туризму – слід сфокусуватися на роботі з більш віддаленими країнами – Китаєм, Індією, Японією, Бразилією: «Ми очікуємо, що ці нові ринки закриють прогалини, що виникають на інших ринках». Глава TÜROB жорстко висловилася про “конкурентів на Близькому Сході”, які намагаються “переманити у Туреччини туристичний потенціал”. “Ми цього не допустимо”, – сказала вона, втім, не уточнивши, про які конкретно країни, які відбирають туристів у Туреччини, йдеться.