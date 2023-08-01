У Туреччині хочуть почати обмежувати туристів

Обмежити кількість туристів закликали у вкрай популярному регіоні Туреччини. Як повідомляють турецькі ЗМІ, колишній професійний гід, професор історії Ільбер Ортайли закликав владу Туреччини застосувати обмеження для захисту найбільш популярних у туристів історичних пам’яток від надмірного відвідування. Йдеться насамперед про Каппадокію.

«Сьогодні тисячі людей відвідують Каппадокію. Щиро кажучи, я не дуже цьому радий», – заявив експерт. Він наголосив, що обмеження на відвідування вводять у всіх популярних музеях — це стосується застосування квот у всіх великих музеях Флоренції, включаючи Уфіці, музеї Ватикану тощо.

За його словами, долина Гереме, яка славиться своїми рідкісними природними скелями, а також підземними храмами також дуже чутлива до руйнувань і повинна підпадати під таку жорстку квоту. Він наголосив, що принаймні на відвідування знаменитих храмів долини необхідно запровадити обмеження.

Нагадаємо, що нещодавно видання Forbes назвало найантитуристичніші напрямки в ЄС на літо 2023 року, де мандрівники можуть зіткнутися з різними обмеженнями. У різних країнах обмежувальні заходи працюють по-різному, але загалом це стосується введення обмеженого часу відвідувань певних пам’яток, або ліміту на кількість місць, доступних для туристів.

Список великий — до нього входять популярні у туристів міста Італії та Австрії, іспанська Майорка, також Барселона та інші популярні міста. Подробиці читайте за цим посиланням.