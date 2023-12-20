У Туреччині для туристів змінюються правила обслуговування в ресторанах та кафе

З 1 січня наступного року в Туреччині для туристів змінюються правила обслуговування в ресторанах і кафе: завдяки новим нормам туристи зможуть заздалегідь ознайомитися з цінником і меню закладу, і за ідеєю повинні бути позбавлені неприємних сюрпризів у вигляді шахрайських цін у підсумковому чеку.

«Документи про тарифи та прейскуранти будуть розміщуватись перед вхідними дверима та на столах у ресторанах, ресторанах, кафе та аналогічних робочих місцях, що пропонують послуги з доставки продуктів харчування та напоїв, так, щоб споживачі могли їх легко побачити та прочитати», – пояснює основна зміна турецька преса

Відповідне Положення про внесення змін до Положення про цінники, підготовлене Міністерством торгівлі, опубліковано в Офіційному віснику. Офіційні прейскуранти, відповідно до цього положення, повинні розміщуватись на робочому місці, де надається послуга, а також на вході в ресторани, ресторани, кафе, кондитерські та аналогічні місця. Причому встановлено він має бути таким чином, щоб його можна було легко побачити та прочитати споживачам.

«В останній період було заявлено, що ціни на товари та послуги, які пропонують ресторани, кафе та аналогічні підприємства, постійно підвищувалися, значно перевищуючи рівень інфляції та витрати», – повідомили в міністерстві, додавши, що нові заходи вводяться «з метою захисту економічних інтересів споживачів шляхом повного та точного інформування їх за допомогою прейскурантів та тарифів»

«Метою регулювання є інформування споживачів, захист їх економічних інтересів на найвищому рівні та запобігання можливим скаргам шляхом забезпечення того, щоб споживачі могли бачити тарифи та прейскуранти в місцях, де пропонуються послуги з продажу продуктів харчування та напоїв, та робити вибір шляхом порівняння цін перед входом на робоче місце», – цитують у турецьких ЗМІ.

Тобто туристи матимуть уявлення про те, скільки з них візьмуть у закладі громадського харчування, а також зможуть порівняти ціни і навіть уникнути популярного шахрайства, на яке часто наривалися, особливо в курортних місцевостях. Йдеться про популярний обман з боку власників кафе – меню з різними цінами, коли рахунки виставляються за завищеними цінами, пред’являючи на підтвердження фейкове меню. За новими правилами туристи зможуть сфотографувати прайс на вході та мати доказ.

Нагадаємо, що шахрайство з цінами популярне не лише у Туреччині. Зазвичай «непритомніти» туристів змушують ціни в найпопулярніших місцях. Так у Венеції у ресторані на площі Сан-Марко за чотири напої – колу та три кухлі пива – і кілька закусок туристи отримали шокуючий рахунок приблизно на 70 євро, при цьому 16 євро коштувала одна склянка коли. Легко зрозуміти, що побачивши такі ціни заздалегідь — туристи навряд чи присіли б у це кафе (читайте тут). У Греції вже скандально відомий ресторан DK Oyster на пляжі острова Міконос, що регулярно «взуває» туристів на фантастичні суми – так одного разу турист отримав там рахунок у розмірі 700 євро, попередньо ознайомитися з цінами знову ж таки неможливо.