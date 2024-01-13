У Туреччині барани почали нападати на людей просто на вулицях

У курортних регіонах Анталії є ризик стати жертвою нападу несподіваних хуліганів. Як повідомляє ТК «Про що говорять у Туреччині», у курортних містечках провінції барани почали нападати на людей прямо на вулицях. У туристів, як пише канал, з’явилася нова фобія.

Причиною стали кадри, що широко розповсюдилися, з камери відеоспостереження з району Турунчова курортного містечка Фініке провінції Анталія. На відео, людина — неясно, чи це був турист — переходив дорогу і раптово зазнав нападу барана, поряд з яким були 4 вівці. Причому людину збили з ніг, а потім, коли він підвівся, чотиринога банда спробувала напасти знову.

Додамо, що раніше в курортній провінції фіксувалися звичніші проблеми з тваринами. Після «закриття на ковід» в Анталії погіршилася ситуація із бродячими собаками. «Таке враження, що поки люди сиділи під замком, у собак сформувалося своє суспільство і вони навіть трохи здичавіли, у багатьох районах з’явилися цілі зграї, і налаштовані вони до людей ну… по-різному.

Часто почали з’являтися новини про агресію собак, особливо у районах Сарису (Коньяалти), Кунду (Лара). Собаки, зростання багатьох з яких з невеликого теляти, оточують людину, незалежно від її поведінки, можуть нападати, гавкати і навіть кусати», – писали місцеві блогери. Вони також попереджали, що ця небезпека загрожує навіть туристам, що залишають територію готелю.