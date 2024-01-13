Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ Туреччині барани почали нападати на людей просто на вулицях
ТуреччинаТуризм

У Туреччині барани почали нападати на людей просто на вулицях

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Анталії барани почали нападати на людей просто на вулицях
У курортних регіонах Анталії є ризик стати жертвою нападу несподіваних хуліганів. Як повідомляє ТК «Про що говорять у Туреччині», у курортних містечках провінції барани почали нападати на людей прямо на вулицях. У туристів, як пише канал, з’явилася нова фобія.
Причиною стали кадри, що широко розповсюдилися, з камери відеоспостереження з району Турунчова курортного містечка Фініке провінції Анталія. На відео, людина — неясно, чи це був турист — переходив дорогу і раптово зазнав нападу барана, поряд з яким були 4 вівці. Причому людину збили з ніг, а потім, коли він підвівся, чотиринога банда спробувала напасти знову.
Додамо, що раніше в курортній провінції фіксувалися звичніші проблеми з тваринами. Після «закриття на ковід» в Анталії погіршилася ситуація із бродячими собаками. «Таке враження, що поки люди сиділи під замком, у собак сформувалося своє суспільство і вони навіть трохи здичавіли, у багатьох районах з’явилися цілі зграї, і налаштовані вони до людей ну… по-різному.
Часто почали з’являтися новини про агресію собак, особливо у районах Сарису (Коньяалти), Кунду (Лара). Собаки, зростання багатьох з яких з невеликого теляти, оточують людину, незалежно від її поведінки, можуть нападати, гавкати і навіть кусати», – писали місцеві блогери. Вони також попереджали, що ця небезпека загрожує навіть туристам, що залишають територію готелю.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Covid повертається: Іспанія вводить масочный режим через спалах інфекції

COVID Travel News
Іспанія повертає масочний режим по всій країні через спалах...

Бойкот Мальдів призвів до появи нової альтернативи цьому курорту

Індія
Скандал між Індією та Мальдівами може призвести до форсованого...

Майже без Європи: Tripadvisor назвав найтрендовіші туристичні напрямки на 2024 рік

В'єтнам
Найбільша у світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найтрендовіші...

Шість країн стали лідерами рейтингу найсильніших паспортів світу

Іспанія
Шість країн, серед яких чотири європейські та дві азіатські,...

Названо 10 найдивніших предметів, які люди намагалися пронести до літака

LifeStyle
Адміністрація транспортної безпеки (TSA) представила свій рейтинг 10 найдивніших...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму