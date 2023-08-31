У Туреччині авіапасажирам пропонуватимуть місця “без дітей”

Багато пасажирів засмучуються, виявляючи маленького сусіда по кріслі під час польоту. Турецька авіакомпанія Corendon вирішила допомогти тим, хто потребує особливого комфорту, запропонувавши місця “тільки для дорослих”.

Керівництво авіалінії оголосило про введення на одному зі своїх маршрутів спеціальної зони, “вільної від дітей”. Частина літака “тільки для дорослих” буде доступна лише пасажирам віком від 16 років.

“Чайлд-фрі-зона” буде розташована в передній частині літака: це 93 місця, відокремлені від решти літака перегородкою зі шторою. Щоб придбати місце у зоні “тільки для дорослих”, пасажирам доведеться заплатити на 45 євро більше. Послуга буде доступна на рейсах між Амстердамом та Карибським островом Кюрасао з листопада 2023 року.

За словами одного із засновників компанії Атілая Услу, ця послуга “задовольнить потреби мандрівників, які бажають отримати додатковий спокій під час польоту”. Також і батьки з дітьми можуть не турбуватися про те, що заважатимуть іншим пасажирам.

“Вони зможуть насолоджуватися польотом, не хвилюючись, що їхні діти галасують”, – сказав він.

Крім того, Corendon вже пропонує готелі тільки для дорослих у ряді пунктів призначення, включаючи Кюрасао, Бодрум та Ібіцу. Зазначимо, що це перша практика історія громадянської авіації. На далекомагістральних рейсах авіакомпанії AirAsia X вже є “зона тиші”, призначена лише для пасажирів віком від 12 років. Така ж зона є і у сінгапурського лоукостера Scoot.

Очікується, що послуга рейсів “без дітей” набиратиме все більшої популярності. У ході опитування, проведеного дослідницькою компанією Redfield & Wilton Strategies, серед 1500 дорослих пасажирів майже 60% підтримали подібну ініціативу, 27% відповіли “ні”, а ще 14% не визначились із відповіддю.