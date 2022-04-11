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ТуреччинаТуризм

У Туреччині попередили: Туристи що прибули без бронювання залишаться під дверима

Гліб Парфененко

Важливе попередження випустили туристичні чиновники у турецькому Бодрумі: оскільки відкриття літнього сезону-2022 вже відбулося, мандрівники, які прибувають без попереднього бронювання, залишаться під дверима через дефіцит місць. Ажіотажний попит пояснюється британським турпотоком, що нахилився, які заміняють собою туристів з Росії, священним святом Рамадан і українсько-російською хвилею еміграції. Заяву голови Асоціації готельєрів Бодрума процитували турецькі ЗМІ.

Бодрум, який є раєм для туристів із європейських країн та самих турків, готується до літнього сезону разом зі святом Рамадан. У багатьох готелях, насамперед, п’ятизіркових, складено календар концертів та заходів за участю відомих артистів.

Заповнені під зав’язку турецькі готелі в Бодрумі можуть відмовити у розміщенні «непакетних» туристів через високий попит у квітні. «Ми хочемо попередити наших гостей, які приїдуть до Бодруму. Будь ласка, приїжджайте за попередньо підтвердженим замовленням. Багато номерів зайнято. Я думаю, що готелі будуть повністю заповнені. Тому ті, хто хоче відпочити в Бодрумі, можуть гарантувати свою відпустку на замовлення. Забронюйте через турагентів. Стережіться шахраїв», – попередив голова Асоціації готельєрів Бодрума Омар Денгіз.

І тут же зробив прогноз на майбутній пляжний сезон: «Рано говорити, скільки туристів ми приймемо цього року, але ми припускаємо, що це буде набагато вище за торішню цифру. Навіть якщо продовжиться війна в Україні, ми матимемо хороші цифри. Досі жодних запитів на відміну не надходило, а літаки не скасували додаткові рейси. Це означає, що на нас чекає високий сезон».

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